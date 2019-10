La cover per cellulari che riproduce la pelle umana

Ciclismo - Mario Cipollini ricoverato ad Ancona per alcuni test cardiaci : Mario Cipollini è ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona. Il velocista, infatti, ha accusato problemi al cuore e come spiega in prima persona, non è per motivi di poco conto. “Sono veramente provato – ammette in un messaggio alla Gazzetta dello Sport – se sono qui è per merito di Corsetti, solo suo”. Ed è lo stesso cardiologo a spiegare la situazione del “Re Leone”. “Qualche settimana fa Mario mi ha ...

Salerno - sparatoria in ospedale per un mancato ricovero : due i feriti : Una violenta rissa esplosa all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava dei Tirreni, nel Salernitano, è finita in una sparatoria con due feriti. La lite, secondo le prime testimonianze dei presenti, sarebbe cominciata per un mancato ricovero. Il figlio di un paziente, innervosito dalla lunga attesa, era stato invitato ad uscire dal pronto soccorso da un medico di turno, ma prima di andare via lo aveva aggredito e ...

Beve detersivo della lavastoviglie scambiandolo per una bibita : uomo ricoverato d’urgenza : Beve per sbaglio da un bicchiere del detersivo per lavastoviglie, scambiandolo per una bibita. L’uomo, titolare del ristorante ‘Il Girasole‘ di Cagli, si trova ora ricoverato in coma farmacologico all’ospedale di Torrette di Ancona. La prognosi è riservata, ma i medici sono fiduciosi. La famiglia parla di “disgraziato incidente per aver lasciato un bicchiere di detersivo sopra la lavastoviglie“. Accertamenti ...

Leopolda 10 - Renzi : “Voglio far cadere il governo? È nato grazie a me - non voglio essere ricoverato per schizofrenia” : “Lanciamo ultimatum da Italia Viva? No, sono idee. Poi mi dicono che voglio far cadere il governo. Ma se è nato grazie a me, mi ricovererebbero per schizofrenia“. A dirlo, dal palco della Leopolda, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che getta acqua sul fuoco delle polemiche interne all’esecutivo. L'articolo Leopolda 10, Renzi: “voglio far cadere il governo? È nato grazie a me, non voglio essere ricoverato per ...

Uno dei leader delle proteste per la democrazia a Hong Kong è stato picchiato e ricoverato in ospedale : Jimmy Sham, uno dei leader delle proteste per la democrazia a Hong Kong, è stato picchiato e per questo ricoverato in ospedale. Alcune immagini circolate sui social network mostrano Sham a terra su un marciapiede con la testa e le

Parma - un team di “donatori di coccole” per i neonati ricoverati all’Ospedale Maggiore : Nel reparto di neonatologia dell'ospedale Maggiore di Parma è attivo anche in "team" di Donatori di Coccole che ogni giorno si dedicano ai piccoli pazienti che non possono lasciare il nosocomio ma hanno quotidianamente bisogno di cure, attenzione e contatto fisico soprattutto quando i genitori sono assenti.Continua a leggere

Piccolo malore per Salvini a Monfalcone : ricoverato - è stato già dimesso : Piccolo malore per Matteo Salvini oggi, mercoledì 16 ottobre. L'ex ministro degli interni era diretto a Trieste, dove avrebbe dovuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi lo scorso 4 ottobre. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Ronchi, Matteo Salvini si è sentito male ed è stato ricoverato presso l'ospedale 'San Polo' di Monfalcone (in provincia di Gorizia). Dopo tutti gli accertamenti del caso, il leader del Carroccio è stato già ...

