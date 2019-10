Juventus verso la trasferta di Lecce | rebus Ramsey | Costa spera nel recupero

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)di questo sabato 26 ottobre alle ore 15 proietta i bianconeri nuovamente sul campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri si presenteranno al Via del Mare per restare davanti a tutti nella classifica di serie A. L’occasione è ghiotta per continuare la marcia dei Campioni d’Italia, imbattuti in partite ufficiali in questa stagione, e vincenti per sette volte di fila tra campionato e Champions League. Maurizio Sarri può essere soddisfatto, la mano del tecnico inizia a vedersi e i risultati sono sicuramente positivi. La Juve è in crescita anche se non “sbrana” ancora le partite come vorrebbe il proprio mister. In vista del match in Salento, ancora prima di scegliere la formazione, bisognerà monitorare la situazione in infermeria con due infortunati da tenere sotto la lente di ingrandimento....

