Judo | Grand Slam Abu Dhabi 2019 | Odette Giuffrida punta a bissare il successo del 2018

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : i convocati dell’Italia. Assenti Marconcini e Mungai : La Nazionale italiana di Judo torna protagonista sul tatami nel penultimo Grand Slam del 2019, che si terrà ad Abu Dhabi dal 24 al 26 ottobre. Una competizione che vedrà ai nastri di partenza oltre 500 atleti e la concorrenza sarà di alto livello. La selezione del Bel Paese viene dai riscontri positivi ottenuti in Brasile, dove Odette Giuffrida (vincitrice nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno fatto vedere cose importanti. ...

Judo - i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Brasilia : 7 azzurri virtualmente qualificati a Tokyo 2020 : Il recente Grand Slam di Brasilia 2019 ha regalato alla Nazionale italiana di Judo diverse soddisfazioni e questi ottimi risultati hanno contribuito ad un bel passo in avanti dei nostri portacolori nei ranking valevoli per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. In particolare Odette Giuffrida (prima in Brasile nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno ipotecato il pass a Cinque Cerchi balzando in quinta posizione nelle ...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : Nicholas Mungai è quinto nei -90 kg - successo di Teddy Riner nei +100 kg : Il Grand Slam di Brasilia 2019 è giunto al termine e nella giornata conclusiva sono andate in scena le categorie dei -90 kg, -100 kg e +100 kg maschili e dei -78 kg e dei +78 kg femminili. Nei -90 kg maschili Nicholas Mungai ha concluso in quinta posizione. L’azzurro, dopo essersi in imposto contro il cinese Wang Xuewen (ippon) e il tedesco Falk Petersilka (3 shido), ha dovuto affrontare il n.1 del ranking Nikoloz Sherazadishvili. Lo ...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : Christian Parlati e Giovanni Esposito quinti - eliminati prima dei quarti gli altri italiani : Il Grand Slam di Brasilia 2019 prosegue con una seconda giornata di gare agrodolce per i colori azzurri, in cui sono andate in scena le categorie 73, 81 kg maschili e 63, 70 kg femminili con ben 6 atleti italiani impegnati. Dopo un day-1 trionfale caratterizzato dal primo posto di Odette Giuffrida e dal secondo di Manuel Lombardo, la selezione tricolore è rimasta fuori dal podio quest’oggi nonostante le buonissime prestazioni messe in ...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : Odette Giuffrida in trionfo con una prestazione strepitosa! Manuel Lombardo cresce ed è secondo nei 66 kg : Giornata d’apertura entusiasmante e molto incoraggiante in ottica Tokyo 2020 per la Nazionale italiana di Judo, impegnata nella prima storica edizione del Grand Slam di Brasilia 2019. Odette Giuffrida e Manuel Lombardo hanno riportato il Bel Paese sul podio per la prima volta in un torneo del circuito maggiore dopo un digiuno di 6 mesi (l’ultimo fu Parlati 2° ad Antalya), dimostrandosi ancora una volta due atleti di riferimento per ...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : Odette Giuffrida in trionfo con una prestazione strepitosa! Manuel Lombardo cresce ed è secondo nei 66 kg : Giornata d’apertura entusiasmante e molto incoraggiante in ottica Tokyo 2020 per la Nazionale italiana di Judo, impegnata nella prima storica edizione del Grand Slam di Brasilia 2019. Odette Giuffrida e Manuel Lombardo hanno riportato il Bel Paese sul podio per la prima volta in un torneo del circuito maggiore dopo un digiuno di 6 mesi (l’ultimo fu Parlati 2° ad Antalya), dimostrandosi ancora una volta due atleti di riferimento per ...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : i convocati dell’Italia. Dodici azzurri presenti - assente Basile : Praticamente tutte le stelle azzurre presenti. In scena a Brasilia, capitale verdeoro, il quinto Grand Slam del 2019 per il Judo, l’ultimo ad essere inserito nell’IJF Tour. Appuntamento da domenica 6 a martedì 8 ottobre, sul tatami tantissimi dei Judoka visti di recente ai Mondiali. L’Italia schiera Dodici atleti a caccia di punti importanti in chiave ranking olimpico. assente il campione a Cinque Cerchi Fabio Basile. I convocati: Odette ...

Judo : Teddy Riner in gara nei Grand Slam di Brasilia ed Abu Dhabi per rincorrere il pass olimpico : Mancano quattro giorni al via del Grand Slam di Brasilia 2019, quattordicesimo appuntamento stagionale del World Tour in programma da domenica 6 a martedì 8 ottobre. C’è Grande attesa per questo evento inedito nella capitale Brasiliana specialmente per la presenza in gara di Teddy Riner, leggenda Judoistica ai nastri di partenza nella categoria +100 kg. Il francese classe 1989, dopo essere tornato ufficialmente alle competizioni ufficiali ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : Stangherlin e Loporchio sconfitti agli ottavi - subito fuori Geri e D’Arco : La terza e ultima giornata del Grand Prix di Tashkent 2019 si è conclusa con un’Italia ancora insoddisfacente e incapace di competere ad alti livelli di World Tour nelle categorie pesanti. Oggi sono andate in scena infatti le categorie di peso -90, -100, +100 kg maschili e -78, +78 kg maschili con la Russia che si è aggiudicata altri due primi posti chiudendo in vetta al medagliere complessivo virtuale della manifestazione. Georgia, Svezia ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : Leonardo Casaglia e Augusto Meloni superano un turno nei 73 kg - giornata di gloria per l’Uzbekistan : Anche la seconda giornata di gare del Grand Prix di Tashkent 2019 non ha regalato molte soddisfazioni alla Nazionale italiana di Judo, ancora a digiuno di piazzamenti sul podio in questa manifestazione. Quest’oggi per l’Italia sono saliti sul tatami solamente Augusto Meloni e Leonardo Casaglia per i 73 kg, mentre le altre categorie di peso andate in scena sono state i 63, 70 kg femminili e gli 81 kg maschili. giornata di gloria per i ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : Martina Lo Giudice e Samanta Fiandino si fermano agli ottavi - out all’esordio Francesca Milani : Non è cominciato nel migliore dei modi il Grand Prix di Tashkent 2019 per la Nazionale italiana di Judo, rimasta a secco di podi e di qualificazioni per il Final Block dopo la prima giornata di gare riservata alle categorie 48, 52, 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili. La Russia ha subito piazzato un allungo importante nel medagliere della manifestazione con tre primi posti conquistati da Sabina Giliazova (48), Yago Abuladze (60) e Yakub ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : dieci i convocati dell’Italia. Presenti Lo Giudice e Milani : Si legge comunemente “convocati”, ma in questo caso il termine più corretto è di “scelta individuale“: è su questo criterio che, infatti, dieci nostri rappresentanti vanno alla tappa del Grand Prix di Tashkent a cercare di scalare il ranking, nel tentativo di far punti buoni per qualificarsi alle Olimpiadi. Si tratta dell’ottavo appuntamento con il Grand Prix e tredicesimo del World Tour (Grand Slam compresi) di ...

Judo - Mondiali 2019 : Francia in grande spolvero con il titolo di Gahie nei 70 kg - sorpresa Van T End nei 90 kg : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo è entrato ormai nella seconda parte con lo svolgimento della quinta giornata di gare, che ha assegnato i titoli iridati nei 70 kg femminili e nei 90 kg maschili. Alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, sede delle gare olimpiche nel 2020, è andato in scena un Final Block interessante privo di alcune stelle ma che ha portato alle luci della ribalta dei nuovi protagonisti. In mattinata si era invece interrotto il ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Francia grande protagonista nei -70 kg femminili - azzurri out. Final Block alle 12.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block 9.42: Di seguito le composizioni degli incroci del Final Block dei -90 kg maschili: -90 kg maschili Ripescaggi: Clerget (Fra) vs Mehdiyev (Aze) / Toth (Hun) vs Silva Morales (CubI) SemiFinali: Van T End (Ned) vs Majdov (Srb) / Nyman (Swe) vs Mukai (Jpn) 9.41: Prodezza di Mukai! Ippon nel Golden Score e Silva ...