(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Alla Festa del Cinema di Roma per presentare il suo nuovo film, The Fanatic,ha parlato in conferenza stampa: “I tre film più memorabili sono Grease, Pulp Fiction e La febbre del sabato sera. Mia nonna veniva da Napoli, nonno dallaed è arrivato negli Usa nel 1902. Sono stato inma non so dove sono i, non hoalcun. Di recente ho fatto un favore a un amico e ho ballato il tango. Tony Manero adesso ballerebbe il tango. Amavo Sofia Loren e Federico Fellini“. L'articolosi: “Hoin, ma non honessuno. Ho amato Sofia Loren e Federico Fellini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

