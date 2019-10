Jared Harris di Chernobyl nella nuova serie Foundation | la saga di Asimov su Apple Tv Plus

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Dopo il grande successo dellaevento HBO, premiata con l'Emmy Award per la Miglior MiniTv dell'Anno,disi prepara ad un altro ruolo di primissimo piano in una produzione di richiamo internazionale. Sarà infatti il protagonista dibasata sull'omonimo ciclo di racconti di Isaac, la storia dell'istitutofondato dallo psicologo, storico e matematico Hari Seldon per preservare la civiltà dopo il crollo dell'Impero Galattico. Il ciclo di sette romanzi - nato a partire da una trilogia pubblicata per la prima volta come libro unico nel 1951 - verrà adattato daTV, la piattaforma streaming diin arrivo a novembre.reciterà nel ruolo di Hari Seldon, un genio matematico che predice la fine dell'impero dopo 12.000 anni di storia: il professore ha sviluppato la psicostoria, un nuovo campo della ...

