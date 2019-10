Intesa Spaolo | Vicenza | promuove l' arte del risparmio

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di ricerca in azienda (3) : (Adnkronos) - Grandi protagonisti anche i progetti green volti a salvaguardare il territorio, come quello presentato da Alto Trevigiano Servizi - Treviso che intende formulare strategie di protezione delle falde acquifere, limitando l’impatto di pesticidi, urbanizzazione e inquinanti industriali nel

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di ricerca in azienda (2) : (Adnkronos) - Le sette aziende selezionate tra Padova e Treviso hanno progetti, intenti e caratteristiche differenti, ma sono accomunate da innovazione, sostenibilità e creatività, ma anche meccanizzazione, sicurezza e benessere. Sette progetti scientificamente ambiziosi che puntano a cambiare in me

Intesa Spaolo : con Università Padova per 7 dottorati di ricerca in azienda : Padova, 18 ott. (Adnkronos) - Sette dottorandi dell’Università di Padova hanno iniziato a percorrere il “ponte” che collega il mondo della ricerca a quello dell’impresa, grazie al bando dottorati di ricerca in azienda. Nato da un accordo tra Università degli Studi di Padova, Assindustria Venetocentr

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (3) : (Adnkronos) – Attraverso Skills4Business le imprese artigiane possono accedere a contenuti volti a sensibilizzare e creare consapevolezza sulle strategie più adatte per lo sviluppo del capitale umano acquisendo così nuove competenze con cui rendere l’impresa più forte e ottenere anche un miglioramento tangibile del suo merito creditizio. Questa nuova piattaforma formativa digitale rappresenta un modello di e-learning evoluto ed è ...

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale : Padova, 16 ott. (Adnkronos) – Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova e Pietro Miraglia, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, società del Gruppo che da oltre 20 anni realizza iniziative di formazione e perfezionamento professionale, hanno siglato un accordo per lo sviluppo di programmi formativi congiunti.In particolare, Intesa Sanpaolo Formazione ha sviluppato una piattaforma e-learning, ...

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale (2) : (Adnkronos) – Per innalzare il potenziale di crescita e vincere la sfida della produttività sono necessari maggiori investimenti anche di tipo immateriale volti a potenziare per la crescita all’estero, la valorizzazione dei marchi internazionali, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione brevettuale. Per realizzare queste strategie è imprescindibile l’attenzione al capitale umano in un contesto in cui è sempre più ...

Intesa Spaolo : Padova - accordo con Confartigianato per piattaforma digitale : Padova, 16 ott. (Adnkronos) – Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova e Pietro Miraglia, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, società del Gruppo che da oltre 20 anni realizza iniziative di formazione e perfezionamento professionale, hanno siglato un accordo per lo sviluppo di programmi formativi congiunti.In particolare, Intesa Sanpaolo Formazione ha sviluppato una piattaforma e-learning, ...

Intesa Spaolo : Belluno - nel primo semestre 3019 occhialeria a +8 - 4% : Belluno, 4 ott. (AdnKronos) - Il distretto dell’occhialeria di Belluno è un’eccellenza in crescita sui mercati internazionali: 2,7 miliardi di euro registrati nel 2018. Il primo semestre del 2019 ha dato brillanti segnali di crescita con un incremento tendenziale del +8,4% grazie al comparto delle m