Inter e Napoli show | Lautaro e Candreva stendono il Borussia | Mertens si mette alle

Champions League calcio 2019-2020 : vittorie di Inter e Napoli - battute Borussia Dortmund e Salisburgo. Ottavi più vicini : Due vittorie per le squadre italiane impegnate questa sera nella terza giornata della Champions League 2019-2020 di calcio, l’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 a San Siro mentre il Napoli ha espugnato Salisburgo per 2-3. I nerazzurri hanno così conquistato la prima vittoria stagionale nel torneo, salgono a quota 4 punti appaiando la compagine tedesca al secondo posto (a -3 dal Barcellona) e si rimettono in corsa per la ...

Champions League 2019/20 : Inter e Napoli alle 21 su Sky. Immagini in chiaro su Italia 1 in seconda serata : Lautaro Martinez Dopo la serata di ieri, la terza giornata della Uefa Champions League 2019/20 continua con gli impegni di Inter e Napoli, rispettivamente in casa contro il Borussia Dortmund e in trasferta sul campo del Salisburgo. Le due partite, così come tutte le altre in programma, sono trasmesse in esclusiva sui canali Sky. Champions League in tv: le partite di mercoledì 23 ottobre 2019 La terza giornata della fase a gironi di Champions ...

Champions League : Salisburgo-Napoli e Inter-Borussia Dortmund in diretta su Sky : Stasera, mercoledì 23 ottobre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.Di seguito la programmazione delle partite di oggi.prosegui la letturaChampions League: Salisburgo-Napoli e Inter-Borussia Dortmund in diretta su ...

Sky Sport Diretta Champions #3 - Palinsesto e Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 22 ottobre, e mercoledì 23 ottobre si giocano le gare del terzo turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le...

Grave lutto per Inter e Napoli : morto ex difensore [NOME e DETTAGLI] : lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Dino Panzanato, ex difensore principalmente di Inter e Napoli. Ha militato anche nel campionato di Serie A negli anni ’60 e ’70, la prima esperienza è stata con il Mestrina, poi tante presenze con il Lanerossi Vicenza. Fu acquistato dall’Inter per 200 milioni di lire, giocò però solamente qualche partita nel precampionato prima di essere ceduto in prestito al Modena. Ma ...

Manduca : “Non ho investito Belardinelli. Non sono un tifoso del Napoli - mi piace l’Inter” : Fabio Manduca, il tifoso napoletano accusato di aver investito volontariamente Daniele Belardinelli, il 26 dicembre scorso a Milano, è comparso davanti al gip Guido Salvini. Manduca, scrive Repubblica.it, si è difeso negando di aver investito Belardinelli, anche se era alla guida dell’auto. ha detto: “Non sono un tifoso del Napoli, ma mi piace l’Inter, mi sono anche tesserato nella tifoseria dell’Inter il 21 dicembre ...

Scontri Inter-Napoli - il tifoso arrestato si difende : "Sono Interista - non ho investito io Belardinelli" : Fabio Manduca, il tifoso napoletano arrestato nei giorni scorsi per la morte dell'ultrà varesino il 26 dicembre, ha risposto alle domande del gip

Chiesa : ”Interpretazioni corrette su De Ligt ed in Fiorentina-Napoli per il rigore di Zielinski” : L’ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare gli ultimi episodi arbitrali, tra i quali anche quello di Fiorentina – Napoli – riguardante il rigore di Zielinski– e di De Ligt in Juventus – Bologna. Queste le sue parole: SUL FALLO DI MANO “Personalmente credo che sia un problema di chiarezza del regolamento. Corretto annullare il gol di Tonali, corretta anche ...

Panini FIFA 365 - nella nuova collezione anche Juve - Inter e Napoli : Esce domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale, realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 448 figurine, di cui 178 speciali (olografiche, fustellate ed effetto gold). Grazie ai particolari formati, con figurine “doppie” e “triple”, la raccolta contiene circa 500 […] L'articolo Panini FIFA 365, nella nuova collezione anche Juve, Inter e Napoli ...

Giuffredi : «È anche nell’Interesse del Napoli vendere Hysaj a gennaio» : Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha detto che «è nell’interesse di tutti vendere Hysaj a gennaio. A giugno lui andrà in scadenza e il Napoli non guadagnerebbe nulla dalla sua cessione. Già in estate si sono presentate occasioni, il club aveva dato il suo assenso ma poi non ci sono stati i tempi tecnici per chiudere l’operazione». Giuffredi ha aggiunto che ...

Arriva la collezione Panini Fifa 365. Presenti Napoli - Juventus e Inter : Sarà in edicola domani la nuova collezione di figurine Panini dedicata al top del calcio mondiale. “Panini Fifa 365” è realizzata da Panini su licenza ufficiale Uefa. Oltre che in Italia, Panini distribuirà questa raccolta in oltre 60 Paesi di tutto il mondo. La raccolta Si tratta di una raccolta composta da 448 figurine. Di queste, 178 sono speciali (olografiche, fustellate ed effetto gold). In una nota che racconta la collezione è ...

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...