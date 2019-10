Inter-Borussia Dortmund oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)mercoledì 23 ottobre (ore 21.00) si gioca, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Si tratta di una partita fondamentale per i nerazzurri che hanno un solo punto in classifica e scenderanno in campo con l’obbligo di vincere per continuare a sperare concretamente nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Antonio Conte si faranno supportare dal caloroso pubblico dello Stadio San Siro di Milano, i tifosi accorreranno in massa al Meazza per sostenere la propria squadra in una partita cruciale per l’a stagione dei meneghini. L’, che tre settimane fa ha perso con onore sul campo del Barcellona, si rimette in gioco e punta a un successo che rilancerebbe le ambizioni in campo continentale. I nerazzurri, che domenica hanno sconfitto ...

