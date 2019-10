Inter-Borussia Dortmund | Conte alza la voce | “siamo ancora vivi | faremo di tutto per

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) L’allenatore nerazzurro ha analizzato nel post match la vittoria sui tedeschi, chiedendo ai propri giocatori di non montarsi la testa Prima vittoria in Champions League per l’quest’anno, i nerazzurri superano a San Siro ile si rilanciano in classifica, alimentando le proprie chances di qualificazione agli ottavi. LaPresse/Marco Alpozzi Una prestazione davvero positiva quella fornita da Lautaro Martinez e compagni, commentata con soddisfazione da Antonioai microfoni di Sky Sport: “è stata una partita tattica, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po’ di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, asarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo. Sono ...

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo alla vigilia di #InterBorussiaDortmund ?? - Inter : ?? | MATCH REPORT #Lautaro ? #Candreva... e l'Inter va! Il racconto di #InterBorussiaDortmund minuto per minuto… - Eurosport_IT : PRIMA VITTORIA IN CHAMPIONS PER L’INTER DI ANTONIO CONTE! ???? A San Siro dominano i nerazzurri contro il Borussia… -