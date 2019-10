Inter-Borussia Dortmund 2-0 | Lautaro e Candreva | la prima gioia europea di Conte riapre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Di difesa, di furbizia, anche un po’ di classe. Quella diMartinez, gol decisivo (e un rigore sbagliato, ininfluente). Ma anche di De Vrij e Brozovic, gli assist man che non ti aspetti. E di Sebastiano Esposito, 17 anni compiuti da poco, quasi un predestinato, che non ha ancora mai giocato in Serie A ma è giò capace di cambiare l’inerzia di un match del genere in Europa. Così l’di Antoniobatte il2-0, vince la suapartita in Champions League eil girone. I tedeschi, per lunghi tratti superiori ma ingenui nel farsi portare sul terreno più sfavorevole, sono agganciati al secondo posto: servirà comunque fare risultato al ritorno in Germania e poi con Barcellona e Slavia Praga in trasferta, ma adesso nulla è deciso, tutto è possibile. Era uno spareggio, non una semplice partita. Dopo il passo falso in casa con lo Slavia Praga e la ...

