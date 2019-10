Insigne parla da capitano | “Tutti abbiamo dato un grosso contributo dalla panchina Testa

Ancelotti che senza battere sopracciglio parla di Insigne - di una settimana difficile e di Ibrahimovic : Le dieci cose che vogliamo ricordare di questa partita che ci restituisce il gol e la vittoria. Uno. Il giallo a Koulibaly. Dopo soli quattro minuti fa un’entrata vigorosa lontano dall’area anziché accompagnare l’azione. Non è un’entrata in affanno. È un’entrata esuberante. Di superiorità mentale. È un intervento inutile, lo mette nella spiacevole condizione di dover giocare 86 minuti col freno a mano, ma racconta pure della ritrovata ...

Napoli – Parla il fratello di Insigne : “non ha mai parlato male del mister! Può sembrare presuntuoso - ma…” : Antonio Insigne dice la sua dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno del capitano del Napoli con Ancelotti e Raiola Situazione infuocata a Napoli attorno alla figura di Lorenzo Insigne dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno con Ancelotti e Raiola. Se il presidente De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto, a difendere il capitano della squadra partenopea ci ha pensato il fratello: “è l’anno in cui Lorenzo ...

Antonio Insigne : “Lorenzo vuole vincere lo scudetto - non gioca per sé ma per la squadra! Non ha mai parlato male di Ancelotti - sono solo dicerie. Il malumore è travisato…” : Antonio Insigne parla del momento del fratello con la maglia del Napoli Antonio Insigne, fratello di Lorenzo capitano del Napoli è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del momento che sta vivendo suo fratello in maglia azzurra: “Il mio augurio è quello di festeggiare sia Roberto che Lorenzo. Al di là del calcio sono i miei fratelli e desidererei ...

Gazzetta : Raiola a Castel Volturno - si è parlato anche del rinnovo di Insigne : La Gazzetta dello Sport scrive che sarebbe stato un colloquio a quattro quello che si è svolto nel tarda pomeriggio di ieri a Castel Volturno tra Ancelotti, Giuntoli, Mino Raiola e Insigne. L’argomento più intrigante è stato quello che ha riguardato il momento di Lorenzo Insigne. La discussione è avvenuta alla presenza dello stesso giocatore in un clima molto disteso. In effetti si è parlato della sua esclusione dalle gare colBrescia e con il ...

Insigne su Sarri : 'Quando parlai di tradimento mi riferivo alla panchina dove oggi siede' : L'Italia si è qualificata con tre turni di anticipo e da prima in classifica per gli Europei 2020, un traguardo molto importante per i giocatori e per il commissario tecnico Roberto Mancini, che in parte è riuscito a far dimenticare la cocente delusione della mancata presenza dell'Italia al mondiale di Russia 2018. Nella partita giocata sabato sera contro la Grecia ha giocato anche Lorenzo Insigne del Napoli, che è stato protagonista dell'azione ...

Italia - Mancini : “Spero in Olimpico pieno” - poi parla di Insigne - Vialli e Mihajlovic : “Spero che l’Olimpico sia abbastanza pieno. Chiaramente non sarà come ai tempi di Italia ’90, una cosa meravigliosa. Probabilmente sarà così per gli Europei”. Sono le parole a ‘Dribbling’ su Rai 2 del ct dell’Italia Roberto Mancini a poche ore dalla sfida con la Grecia. “Insigne? Da lui mi aspetto quello che penso si aspetta Ancelotti, è un giocatore di grande qualità, chiaramente se corre ...

Napoli - parla Insigne : “Per questa maglia mi farei ammazzare” : Napoli, parla Insigne: “Per questa maglia mi farei ammazzare” Napoli Insigne| Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, protagonista di una lunga intervista alla RAI che verrà trasmessa integralmente durante Dribbling alle ore 13.30. L’edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa uno stralcio delle sue dichiarazioni. “Cosa preferirei tra Champions, scudetto ed Europeo? A Napoli è l’ora di vincere, il Napoli aspetta da ...