Influenza | la scorsa stagione 8 | 1 milioni di malati | dal 24 ottobre arriva il vaccino

Influenza - riparte la campagna vaccini gratuiti per i donatori di sangue : “Positiva l’esperienza della scorsa stagione” : Dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, torna anche quest’anno la possibilità per i donatori di sangue di vaccinarsi contro l’Influenza gratuitamente. Lo ricordano il Centro Nazionale sangue e il Civis, il coordinamento delle associazioni, in occasione dell’avvio ufficiale della campagna vaccinale previsto per la prossima settimana. Proprio questa possibilità ha contribuito all’inizio del 2019 a diminuire le ...