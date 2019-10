Incendi in Sardegna: evacuato resort

Sono due i vastiscoppiati durante la notte inalimentati dal forte vento di scirocco. Oltre a quello che ha interessato la provinciale Bosa-Alghero,un altro grosso rogo è divampato ad Arborea. Sulla costa di Oristano, in località "Pauli pirastu", per precauzione è stato fatto evacuare unturistico. Alcuni turisti hanno trascorso la notte in una palestra attrezzata per l'emergenza. Quattro Canadair, oltre ai due elicotteri del Corpo forestale regionale, stanno intervenendo a Bosa.(Di mercoledì 23 ottobre 2019)