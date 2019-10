In Cile Pinera si scusa con il popolo e promette 10 misure sociali

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il presidenteno Sebastian“ha chiesto perdono” ieri sera per non aver compreso la drammaticità della situazione sociale esistente in, ed ha annunciato una serie di proposte per “una agenda sociale di unità nazionale”.In un discorso dal Palazzo della Moneda,ha detto di “aver ascoltato la gente”, manifestando comunque preoccupazione per l’ordine pubblico e per il ritorno del Paese alla “normalità” dopo i disordini cominciati venerdì per l’aumento del biglietto della metropolitana, che hanno causato 15 morti.Il capo dello Stato ha promesso di voler intervenire con dieci, molte delle quali riguardanti le pensioni che sono fra le più basse del pianeta. Si interverrà inoltre per ridurre il costo della salute e dei farmaci, aumentare il salario minimo e ...

IosonoScala : #Cile Dichiara la legge marziale e adesso Pinera... Chiede scusa? Cile, presidente chiede perdono Pinera, non com… - h__cabral : RT @ChrisPeverieri: #Chile | Stato d'emergenza, coprifuoco, militarizzazione, repressione e violazioni dei diritti umani non hanno fermato… - eziomauro : Proteste in Cile, il presidente Piñera chiede 'perdono' e promette riforme -