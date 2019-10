“Il Solco” di Valérie Manteau | un romanzo sulla Istanbul che resiste | “Erdoğan cadrà

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nei giorni dell'intervento militare turco contro i curdi, arriva in Italia per un tour di presentazioni la scrittrice francese Valerie, autrice de "Il Solco",su unairriducibile, che non cede alla propaganda e alla repressione. Dalla redazione di Charlie Hebdo in Francia alla Turchia (non solo) di Erdoğan, il racconto della vincitrice del Premio Renaudot, che accusa l'Europa e l'Occidente: "L’atteggiamento verso i Curdi lascerà una macchia morale indelebile sui nostri tempi".

