Il Segreto | anticipazioni spagnole | Mauricio tornerà a Puente Viejo senza dire nulla di Fe

Anticipazioni Il Segreto al 2 novembre : Elsa - picchiata da Rufina - scopre di essere malata : I problemi non hanno mai fine per Elsa che, anche nelle puntate de Il Segreto in onda fino al 2 novembre, dovrà fare i conti con un nuovo piano ordito dalla sua rivale Antolina. Quest'ultima si accorderà con Rufina, la compagna di cella di Elsa, affinché le faccia del male, causandole gravi ferite. Ma quando verrà soccorsa dal dottor Zabaleta, la Laguna apprenderà una notizia anche peggiore sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo, Isaac ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO confessa a RAIMUNDO tutta la verità : Le prossime puntate italiane de Il Segreto saranno incentrate sull’attentato che manderà in rovina le nozze tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Elena Ponce de Leon). Quest’ultima, come abbiamo già avuto modo di anticipare, morirà in seguito alla deflagrazione di una bomba, mentre Maria (Loreto Mauleòn) e Matias (Ivan Montes) risulteranno tra i feriti. Tutto ciò, ad ogni modo, sarà l’incipit di una ...

Anticipazioni iberiche Il Segreto : Antolinatentadiuccidere Isaac ma precipita da un burrone : Le attuali puntate italiane de Il Segreto continuano a concedere ampio spazio al filone narrativo inerente Isaac, Elsa e Antolina, il quale si avvia a piccoli passi verso la conclusione. Nelle prossime settimane, infatti, la Ramos porterà a termine nuovi intrighi per completare la sua vendetta contro Elsa ma alla fine sarà proprio lei ad avere la peggio. Prima confesserà le sue colpe, pensando che la sua storica rivale sia prossima alla morte, e ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 28 Ottobre al 3 Novembre 2019 : Antolina Lascia Puente Viejo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 28 Ottobre a domenica 3 Novembre 2019: Elsa ha una brutta malattia. Antolina parte. Severo e una bomba Anticipazioni Il Segreto: ricattata da suo marito in merito alla morte di Jesus, Antolina Lascia il quartiere tra l’incredulità generale! Marchena dimostra di essere un complice di Francisca, mentre Zabaleta conferma che Elsa sta molto male. Severo pianifica un attentato, mentre Fernando ...

IL Segreto - anticipazioni e trame settimanali dal 26 ottobre al 2 novembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre 2019: Severo si presenta da Francisca e la accusa di essere l’artefice del crollo del mercato del riso, pur non avendo nessuna prova della sua colpevolezza. Quando la situazione sta per degenerare, Raimundo, Mauricio e Carmelo pongono un freno alla questione. In carcere, Elsa continua a subire le vessazioni di Rufina, la sua compagna di cella. Si scopre ...

Il Segreto - anticipazioni 23 e 24 ottobre : Elsa arrestata dopo la denuncia di Antolina : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato che ogni giorno è visto da oltre tre milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, rivelano che Antolina Ramos deciderà di vendicarsi di Elsa Laguna. La moglie di Isaac farà arrestare la figlia di Amancio per adulterio. Francisca Montenegro, invece, conoscerà per ...

