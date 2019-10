Il Sappe | sindacato di polizia penitenziaria | si prepara alla mobilitazione

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) I dirigenti e i funzionari delladelsono pronti, contro la nuova riforma in merito al riordino delle carriere. Dopo l'incontro dela Roma, è stata decisa la strada della protesta contro il governo al fine di tutelare i propri interessi, che risultano penalizzati drecente riforma del riordino delle carriere. Ilinoltre vuole dire basta a quelle che vengono definite delle vere e proprie "mortificazioni personali".per laDopo che laè scesa in piazza nella giornata di ieri, si mobilita anche la. gli agenti, uniti all'interno del, (Autonomo) hanno deciso, dopo la riunione nazionale di Roma, dire unacontro il nuovo riordino delle carriere che penalizza sia i dirigenti sia i ...

