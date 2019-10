Il Napoli solo in vetta della classifica del girone di Champions

Calciomercato Napoli – Non solo le big spagnole su Fabian Ruiz : il centrocampista è nel mirino del Manchester City : Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli finisce nel mirino del Manchester City Classe ed eleganza, abilità nei passaggi e anche qualche gol che non fa mai male. Il tutto condito da un’ottima struttura fisica, una discreta fase difensiva e una carta d’identità con un ’23’ alla voce età. Niente male Fabian Ruiz. Sarà per questo che il centrocampista spagnolo è uno dei pezzi più ...

CorSport : Milik-Napoli - pronto il rinnovo fino al 2024. Mancano solo le firme : Contro il Verona Arkadius Milik si è finalmente sbloccato anche in campionato. Il polacco è stato autore di una splendida doppietta che ha fruttato al Napoli i tre punti e una rinnovata dose di fiducia dopo un periodo non esattamente positivo. Il Corriere dello Sport scrive oggi che Milik avrebbe raggiunto formalmente l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024. Mancano solo le firme, ma la maggior parte del lavoro è stato portato ...

SSC Napoli - il legale : “ADL sempre in anticipo sui tempi! Decennale ad Ancelotti : solo due soluzioni plausibili…” : Mattia Grassani legale della SSC Napoli, sul contratto di Carlo Ancelotti Il legale della SSC Napoli, Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il contratto di Carlo Ancelotti e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho seguito le dichiarazioni del presidente, che si dimostra sempre in anticipo sui tempi. La situazione è complessa. Un club, in base alle leggi, può fare due cose: un contratto a tempo ...

Sole 24 Ore : non solo Apple. A Napoli arrivano altri big dell’hi-tech : Non più solo Apple. Nel poco universitario di San Giovanni a Teduccio si preparano a sbarcare anche altre multinazionali. Ad esempio Leonardo, che avvierà proprio lì un centro di innovazione. Ma anche Oracle e Amazon, anche se per ora, scrive Il Sole 24 Ore, sono solo voci di trattative in corso. I primi ad inaugurare il Campus sono state le matricole della Facoltà di Ingegneria, poi è stata la volta della Apple Academy, nel 2016. I diplomati ...

Di Maio - pranzo con Grillo a Napoli : «M5S gestito da 80-90». Fico : «Chi pensa solo al proprio ego porta a scissioni» : Napoli. Luigi Di Maio anticipa in diretta tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli, e parla subito chiaro ai suoi: «Niente scissione, 80-90 persone gestiranno il...

Koulibaly : “Napoli città dell’amore - la sua bellezza non si può spiegare in un’ora! Razzisti? Solo idioti - non hanno il coraggio di fare ‘buu’ davanti a me.Quando offendono questa città e Insigne mi fa male…” : L’intervista di Koulibaly a L’Equipe Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasicato un’intervista ai microfoni di L’Equipe, parlando di vari argomenti come il razzismo, Napoli e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni: Prima di arrivare a Napoli avevo sentito molti luoghi comuni sull’Italia, ad alcuni non piace la Serie A per la xenofobia, i neri… E in questo senso Napoli è proprio il contrario ...

Napoli - Whirlpool stoppa la vendita Si tratta solo fino al 31 ottobre : Whirlpool blocca la cessione dello stabilimento di Napoli che produce lavatrici ed pronta a sedersi nuovamente al tavolo con il governo. La discesa in campo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha portato il tavolo di crisi Segui su affaritaliani.it

Borriello : “È una convenzione anomala - il Napoli utilizzerà il San Paolo solo 90 giorni all’anno” : L’assessore allo sport per il Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, “È stato risolto il problema più importante, al momento la firma è un dettaglio. Il pagamento di questi 4,3 mln, che vanno a sommarsi alla transazione che fu fatta a gennaio, è il passo più importante. Ora restano le questioni di natura burocratico-amministrativa, ma il grosso è stato fatto” Nuovo modello di ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Ciaschini : “Ancelotti non deve ascoltare le critiche - deve solo pensare alla giusta formazione” : Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve dimenticarsi la parola scudetto, deve concentrarsi sulla singola partita. Quando gioca vedo poca fame da parte degli azzurri. E’ una squadra che gioca con ritmi inferiori agli standard. Ho sentito parlare della “cazzimma” é proprio quello che oggi manca. Carlo non deve ascoltare nessuno, ...

Napoli - dove sei? Così c'è solo caos e non c'è futuro : Prima della sfida stellare Inter-Juve, con il sorpasso dei bianconeri al primo posto deciso dalla prodezza di Higuain e dall'ottima impostazione di Sarri, c'è stato un penoso...

Torino-Napoli 0-0 p.t. Gioca solo il Napoli - alla fine decisiva parata di Meret : Torino Napoli 0-0 al 45esimo. Primo tempo che si Gioca se non a una porta sola, certamente in una sola metà campo. Tranne che nell’ultimo minuto con una bella parata di Meret su tiro di Anzaldi. Il Torino passa per la prima volta la metà campo soltanto al quinto minuto ed entra per la prima volta in area al 15esimo. Si affaccerà negli ultimi sedici metri al massimo tre volte in 45 minuti. Il Napoli controlla la partita, anche se di ...