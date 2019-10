Il documentario di Meghan Markle e del principe Harry preoccupa la royal family Tutti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Dopo ildedicato al viaggio in Africa die del, la famiglia reale è moltota per le ripercussioni... Le confessioni a cuore aperto dihanno creato molto scompiglio non solo fra gli estimatori della Corona. La stessaguarda lo scorrere degli eventi con una certa attenzione. Ilche è stato trasmesso in patria lo scorso week-end, girato in Africa durante il viaggio dei duchi di Sussex, fa intravedere un ritratto umano e sofferente dei due rampolli reali,tempestati troppo spesso da critiche becere e infondate. E la mossa didi denunciare la stampa per una grave violazione della privacy è solo la punta dell’iceberg.Dichiarazioni bomba quelle die diche, secondo quanto riportano gli esperti di Corte, non sono piaciute ad alcuni membri della famiglia reale, in primis proprio la ...

