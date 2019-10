Il debutto da urlo di Nicolò Melli nella NBA

Fonte : agi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)negli Stati Uniti si è sempre sentito un po' a casa. Merito della mamma, Julie Vollertsen, pallavolista di altissimo livello capace di vincere un argento olimpico nel 1984, a Los Angeles, con la nazionale a stelle e strisce. Così, ieri notte, nel suoNba, "Nik" ha giocato come fosse un veterano, come se conoscesse quel mondo come le sue tasche. Sono bastati 120 secondi per scrollarsi dalle spalle ogni scetticismo e ogni pressione. Due tiri, due triple. L'incipit di un referto che racconterà, alla fine del match, un esordio da: 14 punti, 4 triple, 5 rimbalzi, 2 assist. In appena 20 minuti di gioco. Tanti per un rookie. Anche se di 28 anni. Quella di ieri, perlopiù, non era una partita qualunque. Era l”opening night" della nuova stagione del massimo campionato di basket al mondo. Il match in cui i campioni in carica ricevono gli anelli, simbolo della ...

