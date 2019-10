Il club del tradimento

“Sbagliata l’equazione Lazio-estremismo. Bisogna difendere l’immagine del club” : Il Corriere dello Sport intervista Nicolò D’Angelo, prefetto, ex questore di Roma (dal 2014 al 2016), vice capo della polizia e direttore della Criminalpol fino allo scorso febbraio. Oggi è il security manager della Lazio. Sarà anche lui con la squadra in viaggio per Glasgow in previsione della partita con il Celtic. D’Angelo spiega che la trasferta sarà anche un’occasione per prendere contatti con gli scozzesi in vista della ...

Ottava giornata di campionato che ci riporta al #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno andato in scena nel weekend, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato è la gara di San Siro tra Milan e Lecce, la prima di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

La Cina in pole per ospitare la Coppa del Mondo per club del 2021 : Secondo quanto riporta l’agenzia AP, la Cina sarebbe in pole position per essere scelta dalla Fifa per ospitare il Mondiale per club del 2021. Giovedì la Fifa dovrebbe riunirsi a Shanghai per selezionare la sede della prima edizione della Coppa del Mondo per club a 24 squadre, un torneo che sarà organizzato ogni quattro anni e che sostituirà l’attuale format annuale a sette squadre. La Cina sarebbe la sola candidata che la Fifa dovrebbe ...

Manchester City - due partite in 48 ore sotto Natale : durissimo comunicato del club inglese : La società di Manchester ha ufficialmente protestato con la Football Association per il fitto calendario del periodo natalizio Il Manchester City non ci sta, il club inglese ha pubblicato un comunicato ufficiale per lamentarsi con la Football Association del calendario che riguarda i citizens sotto Natale. AFP/LaPresse La squadra di Guardiola giocherà due partite in 48 ore, il 27 dicembre contro il Wolverhampton e il 29 dicembre contro lo ...

I club più social al mondo - la TOP 20 delle squadre più seguite : dominio spagnolo - ci sono tre italiane [FOTO] : Essere popolare non sempre è sinonimo di vittoria sul campo. Anzi, spesso è il contrario. sono i risultati e le prestazioni ad aumentare la popolarità. Vale per le squadre come per i calciatori. Ma se consideriamo i social network, in un mondo ormai sempre più a contatto con i tifosi, è la storia di un club a fare la differenza. Ciò che ha fatto anche in passato e non per forza adesso. Le cosiddette squadre famose, conosciute, popolari ...

Pescara Calcio - la risposta del club al tweet razzista : “Andrea non è più nostro tifoso” : “Basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi”. È il tweet che un sostenitore del Pescara Calcio ha scritto al profilo della società, criticando la posizione della società impegnata contro i comportamenti discriminatori. Poco dopo è arrivata la risposta dei biancazzurri: “Facciamo noi? Bene, signore e signori Andrea ...

Siria - i calciatori turchi esultano ancora con il saluto militare pro-Erdogan. St. Pauli licenzia Sahin : “Incompatibile con i valori del club” : Fischi, tanto agonismo in campo, il gesto del saluto militare dei calciatori turchi al gol del pareggio, striscioni pro-curdi ma nessun incidente. La sfida tra Francia a turchia allo stadio Saint Denis valida per la qualificazione a Euro 2020 è finita 1-1 con reti di Giroud e Ayhan. Ma oltre al campo – le due squadre restano al comando del gruppo H a pari merito con 19 punti – la partita assume un significato nel contesto ...

PSG – Ancora un infortiunio per Neymar - tifosi infuriati : ha saltato metà delle partite utili col club francese : Neymar fa infuriare i fan del PSG: un nuovo infortunio lo terrà lontano dal campo per 4 settimane Non c’è pace per Neymar: dopo un’estate di fuoco, che lo ha visto conteso tra PSG e Barcellona, col Real Madrid a mettersi anche di mezzo, il calciatore brasiliano è rimasto a Parigi. Seppur Neymar sembra essersi in qualche modo riconciliato col club, c’è qualcosa che fa infuriare tutti i fan: il calciatore brasiliano ha ...

San Siro - la nuova ipotesi : conservare parte del Meazza a fianco del nuovo impianto. Così i club sperano di convincere la politica : conservare una parte del vecchio San Siro, magari per costruirci all’interno un centro commerciale o per ristrutturarlo e farlo diventare un secondo stadio per le squadre femminili e per ospitare altri eventi. È l’intervento che Milan e Inter stanno pensando di chiedere a Populous e Manica-Sportium, i due studi firmatari dei progetti per un nuovo stadio a San Siro. Lo rivelano il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ...

Trapani - nasce il club delle vecchie glorie granata : Un club, che riunisce gli ex calciatori che hanno indossato la maglia del Trapani ed hanno contribuito a scriverne la storia. nasce il club delle vecchie glorie granata, una idea della Società, che ha chiamato a raccolta tanti ex calciatori del Trapani per coinvolgerli nel progetto #DentroLaLeggenda. L’obiettivo è quello di non disperdere la competenza e il patrimonio storico di una realtà calcistica che nel prossimo mese di aprile compirà ...

Giuffredi : “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui - terzino più forte della Serie A” : Mario Giuffredi: “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui, terzino più forte della Serie A. Di Lorenzo? Si è meritato la Nazionale” Mario Giuffredi è intervenuto a ‘Il Bar dello Sport’, in onda su Radio CRC per parlare del Napoli, di Veretout, Mario Rui e Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c’è oggi in ...

Milan - l'ex presidente Yonghong Li indagato in Cina per l'acquisto del club : Vi ricordate di Yonghong Li, il misterioso imprenditore cinese che aveva acquistato il Milan da Silvio Berlusconi nell'aprile del 2017 e lo aveva portato sull'orlo del fallimento poco più di un anno dopo? Ebbene, a quanto pare non se la starebbe passando troppo bene. Il nostro, come ha reso noto l'A

Tennis : Panatta nuovo proprietario del club di Treviso : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Se un’icona dello sport nazionale e uno dei più grandi Tennisti italiani di sempre, l’ultimo capace di vincere uno slam, decide di investire in terra veneta, non possiamo che essergli grati e di augurargli le migliori fortune per l’avventura che ha intrapreso, sapendo che il successo di questa iniziativa rappresenterà una straordinaria occasione anche per la nostra ...