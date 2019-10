Ibrahimovic al Napoli | a 38 anni e mezzo può essere utile? I sì sono più dei no

Ibrahimovic-Napoli - Scotto : “Tutto vero - c’è stato il contatto! Bonus scudetto e Decreto Crescita : ecco perché si può! Dettagli e cifre” : Giovanni Scotto su Ibrahimovic-Napoli Calciomercato Napoli – Il giornalista Giovanni Scotto de Il Roma parla dell’ipotesi Zlatan Ibrahimovic al Napoli, su calciotoday. Questo un estratto: “Se lo dice De Laurentiis non è di certo una suggestione. Ibrahimovic al Napoli si può realmente fare. Dopo che il campione svedese si è praticamente offerto agli azzurri, il presidente ha confermato l’esistenza di una trattativa: ...

Malfitano : “Si sapeva Ibrahimovic volesse venire al Napoli - ma…” : Malfitano: mi auguro che stasera il Napoli sia protagonista, perché in fin dei conti contano i risultati, non le chiacchiere Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo per parlare di un eventuale volontà di Ibrahimovic di trasferirsi al Napoli e del match di Champions League che questa sera gli azzurri disputeranno contro il Salisburgo. Questo quanto detto dal giornalista ...

Napoli - clamoroso! De Laurentiis apre ad Ibrahimovic : tutti i dettagli : Il Napoli vuole Ibrahimovic, questo è sicuro. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis, che parla a poche ore dalla sfida di Champions di questa sera in casa del Salisburgo. Calciomercato Napoli, De Laurentiis allo scoperto: il presidente parla di Mertens e Callejon “Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione – ha detto – ma dipende da lui e non da me. E’ soprattutto un amico, l’ho ...

De Laurentiis : «Ibrahimovic al Napoli è un desiderio» : Ibrahimobvic al Napoli non è» una suggestione, ma un desiderio». A parlare è Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Sky da Salisburgo, dove stasera il Napoli sarà impegnato nella terza partita del girone di UEFA Champions League contro la formazione austriaca. «E’ un amico, a Los Angeles ho passato con lui una serata strepitosa. […] L'articolo De Laurentiis: «Ibrahimovic al Napoli è un desiderio» è stato realizzato da ...

De Laurentiis : Ibrahimovic al Napoli? Se ne parla da qualche mese : Il presidente del Napoli De Laurentiis da Salisburgo, dove questa sera assisterà alla gara di Champions contro gli austriaci, è tornato sul tema Ibra. Il calciatore aveva parlato proprio del Napoli come possibile meta dopo la scadenza del suo contratto a gennaio e anche Ancelotti ci aveva scherzato ai microfoni di Sky dicendo che lo avrebbe chiamato Ibra al Napoli? “È un amico, l’ho conosciuto non da calciatore ma da persona normale a Los ...

Napoli - clamorosa apertura di De Laurentiis all’arrivo di Ibrahimovic : “si tratta di un mio desiderio” : Il numero uno azzurro ha parlato della suggestione Ibrahimovic, rivelando come si tratti di un desiderio che potrebbe realizzarsi nel prossimo mercato invernale Zlatan Ibrahimovic al Napoli, più che una suggestione. Un desiderio vero e proprio di Aurelio De Laurentiis, che ha aperto clamorosamente all’arrivo in azzurro dello svedese. Intervistato prima del pranzo ufficiale Uefa con i dirigenti del Salisburgo, il numero uno del club ...

Calciomercato Napoli - Ibrahimovic è possibile : spunta una telefonata : Calciomercato Napoli, Ibrahimovic è possibile: spunta una telefonata Ibrahimovic al Napoli, è possibile. Addirittura spunta una telefonata, secondo quanto dichiarato da Carlo Pellegatti, che vede protagonisti il centravanti svedese e l’allenatore del Napoli Ancelotti. A fine 2019 il contratto che lega lo svedese ai Los Angeles Galaxy scadrà e il calciatore vorrebbe tornare in Italia a gennaio in una squadra che possa lottare per ...

Milik o Ibrahimovic? Gazzetta : “Ibra resta pure a Hollywood - qui sto io” - il Napoli riparte… : Gazzetta su Milik e il Napoli L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha dedicato un lungo editoriale al campionato di Serie A, in cui ha dedicato uno spazio al Napoli visto ieri contro il Verona. Ecco quanto si legge: Il Napoli è ripartito, da doppietta di Milik : «Ibra, resta pure a Hollywood, qui basto io». “Il polacco ha segnato il secondo gol con un’acrobazia da arti marziali. Roba da Zlatan, appunto, ...

Napoli – Ancelotti - i rumors su Ibrahimovic ed i gol di Milik : “non sono un pirla” : Ancelotti analizza la sfida di oggi del Napoli contro il Verona: le parole dell’allenatore della squadra partenopea Il Napoli sorride al San Paolo: la squadra partenopea ha trionfato oggi pomeriggio contro il Verona nel secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Milik è riuscito finalmente a sbloccarsi segnando un’importante doppietta. “Il risultato è importante per ripulire l’ambiente dalle ultime ...

Ancelotti : “Gestione buona - possiamo fare meglio. Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo aspettiamo a Napoli. Milik ha ritrovato la chimica - Di Lorenzo una sorpresa ogni volta che gioca! Insigne…” : Carlo Ancelotti parla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, ...

A tutto Ibrahimovic : “Mihajlovic mi vuole al Bologna - mi piacerebbe giocare a Napoli. Guardiola? Ha paura di me” : L’attaccante svedese ha concesso una lunga intervista in cui non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Serie A Tra pochi giorni affronterà con la maglia dei Los Angeles Galaxy il Minnesota United, match valido per i playoff di MLS. La mente di Zlatan Ibrahimovic però vola altre, alla scadenza del suo contratto fissata a dicembre, una dead-line entro cui decidere il proprio futuro. Lapresse La voglia di tornare in Italia ...

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...