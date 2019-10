Huawei nova 5T arriva in Italia e punta forte su fotocamera e design : Huawei Nova 5T è ufficiale anche in Italia dopo l'evento tenutosi nella giornata di oggi: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita. L'articolo Huawei Nova 5T arriva in Italia e punta forte su fotocamera e design proviene da TuttoAndroid.

Huawei strizza l’occhio al Nova 5T : parte la beta della EMUI 10 con Android 10 : In Malesia parte la fase di beta testing della EMUI 10 basata su Android 10 per il nuovo Huawei Nova 5T L'articolo Huawei strizza l’occhio al Nova 5T: parte la beta della EMUI 10 con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Huawei nova 5Z ufficiale in Cina con Kirin 810 e quattro fotocamere posteriori - ma sa di già visto : Pochi istanti fa Huawei ha annunciato in Cina il nuovo Nova 5Z, ma è semplicemente una variante più economica del già esistente Nova 5i Pro. L'articolo Huawei Nova 5Z ufficiale in Cina con Kirin 810 e quattro fotocamere posteriori, ma sa di già visto proviene da TuttoAndroid.

In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G - Huawei nova 6 5G - Huawei nova 5Z e Xiaomi TV 5 : Liu Zuohu, fondatore e CEO di OnePlus, ha svelato che entro la fine del 2019 il produttore lancerà uno smartphone dotato di tecnologia dual-mode 5G L'articolo In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G, Huawei Nova 6 5G, Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 proviene da TuttoAndroid.

Huawei nova 5T arriva in Europa a un prezzo giusto e di fascia media : Dopo l'annuncio di fine estate il Huawei Nova 5T fa il suo sbarco anche in Europa L'articolo Huawei Nova 5T arriva in Europa a un prezzo giusto e di fascia media proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo la data di uscita per EMUI 10 in beta su Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Nova 5T in Italia : Stanno venendo alla luce alcune informazioni importanti per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare modelli come i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Nova 5T. Dopo avervi parlato della diffusione di EMUI 10 in versione beta in Cina qualche settimana fa, infatti, Abbiamo finalmente dei dettagli confortanti anche per il pubblico europeo. Compreso quello Italiano, che non vede l'ora di mettere le mani sul pacchetto ...

EMUI 10 beta con Android 10 pronta per gli Huawei Mate 20 e Nova 5T globali : Proseguono i lavori di perfezionamento dell'aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20. Ecco le ultime novità L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 pronta per gli Huawei Mate 20 e Nova 5T globali proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 beta con Android 10 inizia a farsi largo su Huawei Mate 20 e Nova 5T : Proseguono i lavori di perfezionamento dell’aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 e la versione beta dell’update, già rilasciata per gli utenti cinesi, si appresta ad arrivare anche nelle Filippine. Ricordiamo che il colosso cinese ha avviato le registrazioni per aderire al programma di beta testing di EMUI 10 in vari Paesi e pare che le operazioni stiano procedendo spedite. Per quanto riguarda le ...

Rassicurazioni per EMUI 10 su 13 smartphone Huawei della serie Nova e Y : lista al 18 settembre : Quando si parla dell'interfaccia EMUI 10 per smartphone Huawei, molto spesso si fa riferimento solo alla compatibilità con i modelli delle serie P e Mate, le più diffuse globalmente e di certo quelle di punta su cui il produttore punta maggiormente. C'è da dire tuttavia che anche gli esemplari Nova e Y sono "degni" del nuovo aggiornamento e i relativi proprietari, dunque, attendono notizie in merito al probabile rilascio. La fonte Huawei ...

Android 10 nel mirino per Nova Launcher e Huawei Health - che si aggiornano con interessanti novità : Nova Launcher beta e Huawei Health si aggiornano sul Google Play Store con qualche novità legata ad Android 10 e non solo: ecco i cambiamenti introdotti con le versioni 6.2.2 e 10.0.0.530. L'articolo Android 10 nel mirino per Nova Launcher e Huawei Health, che si aggiornano con interessanti novità proviene da TuttoAndroid.

Huawei nova 5i Pro si traveste da Mate 30 Lite per l’arrivo in Europa : È ufficiale: Huawei Mate 30 Lite non sarà altro che un Huawei Nova 5i Pro che ha cambiato nome. L'articolo Huawei Nova 5i Pro si traveste da Mate 30 Lite per l’arrivo in Europa proviene da TuttoAndroid.

Huawei rinnova il P30 Pro e lancia il nuovo potentissimo Kirin 990 : A causa del divieto di fare affari con Huawei, imposto dal presidente Trump alle aziende statunitensi, la casa cinese non può lanciare nuovi modelli con la versione commerciale di Android - quella con il Play Store e le app di Google. E questo rischia di afflosciare la strategia dell'azienda cinese in Europa, dove l'appeal di un telefono senza i servizi Google è praticamente inesistente. Per questo, in attesa di risolvere il ...