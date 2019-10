Hong Kong | il governo ritira la legge sulle estradizioni in Cina

Il governo di Hong Kong ritira formalmente la contestata legge pro-Cina : Il governo di Hong Kong ha in via formale ritirato oggi la contestata e controversa proposta di legge sulle estradizioni in Cina, causa delle proteste partite a giugno e trasformatesi poi in manifestazioni anti-governative e pro-democrazia per la richiesta di riforme, tra cui il suffragio universale, ma di natura sempre più violenta.Anticipato lo scorso mese, il ritiro, a 6 mesi dalla prima lettura da parte del parlamento e a 8 mesi ...

Il governo di Hong Kong ha formalmente ritirato l’emendamento sull’estradizione che aveva fatto iniziare le proteste degli ultimi mesi : Il governo di Hong Kong ha formalmente ritirato l’emendamento sull’estradizione verso la Cina che aveva fatto iniziare le proteste degli ultimi mesi. L’emendamento era stato proposto per permettere l’estradizione verso Taiwan di un 19enne di Hong Kong accusato di avere ucciso

Secondo il Financial Times la Cina sta pensando di sostituire la governatrice di Hong Kong Carrie Lam : Secondo il Financial Times, che cita fonti informate sulle decisioni del governo cinese, la Cina sta pensando di sostituire la governatrice di Hong Kong Carrie Lam, a causa della sua cattiva gestione delle proteste degli ultimi mesi. Secondo il Financial

Ecco come la Cina sta silenziando online i difensori di Hong Kong : (Foto: Vincent Sandoval/Getty Images) Il canale di PewDiePie, lo youtuber con più iscritti al mondo, è stato oscurato dalla Cina. È lo stesso autore svedese a spiegare le motivazioni in un suo video nel quale esordisce esclamando: “Bene ragazzi, ce l’abbiamo fatta. Sono stato bannato dalla Cina”. https://youtu.be/8HehfOtRbUk Felix Kjellberg, in arte PewDiePie e figura piuttosto controversa, ha spiegato che “dopo che ho parlato delle ...

Giappone - incoronato imperatore Naruhito. Tra gli ospiti la leader di Hong Kong - assente Moon : L'imperatore Giapponese Naruhito ha proclamato la propria incoronazione oggi 22 ottobre in una cerimonia che segue un rituale antico secoli organizzata al Palazzo Imperiale d Tokyo. A prendere...

Blizzard nega di aver bannato gli spettatori Twitch che hanno espresso opinioni pro-Hong Kong in chat : Blizzard ha negato i report emersi sui ban per gli spettatori Twitch che esprimevano opinioni pro-Hong Kong attraverso la chat.La società ha risposto alle notizie secondo cui stava bannando gli spettatori che digitavano "Free Hong Kong" nella finestra chat del canale Twitch "Play Hearthstone".Blizzard ha detto a Polygon: "Non stiamo vietando alle persone della chat Twitch di utilizzare in modo specifico il discorso pro Hong Kong o qualsiasi ...

Magic : The Gathering - giocatore professionista si esprime a favore delle proteste a Hong Kong e non viene bannato : In seguito ad un'importante vittoria al Mythic Championship di questo weekend, il giocatore professionista di Magic: The Gathering, Lee Shi Tian ,ha sfruttato i riflettori puntati su di se in occasione della vittoria proprio per inneggiare alle proteste che stanno avvenendo a Hong Kong.In particolare il ragazzo ha mandato un messaggio di supporto, dichiarando che le azioni di Blitzchung lo hanno ispirato molto. Visibilmente emozionato, il ...

Heather Parisi coi figli alla protesta di Hong Kong - il web la critica : Irresponsabile : Prosegue la protesta in piazza a Hong Kong. I manifestanti sono scesi nuovamente per strada per ribadire le loro richieste e tra loro c'era anche Heather Parisi. La showgirl, che da anni vive a Hong Kong, ha partecipato a una delle ultime manifestazioni di protesta insieme ai due figli, pubblicando il video sui social network. Non è la prima volta che Heather Parisi si schiera in difesa della popolazione locale, protestando insieme a loro e ...

Hong Kong-Cina 2019 - a novembre la missione di commercialisti e imprese : La missione, organizzata dall'Associazione internazionalizzazione commercialisti ed esperti contabili (Aicec) con il patrocinio del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, verrà presentata a Roma nel corso di una conferenza stampa introdotta e moderata dal senatore dem Francesco Giacobbe

Un attivista pro-democrazia è stato accoltellato a Hong Kong : Un ragazzo di 19 anni che distribuiva volantini sulle manifestazioni a favore della democrazia a Hong Kong è stato accoltellato al collo e all’addome. Il ragazzo indossava vestiti neri e una maschera, ed è stato attaccato vicino a uno dei

Proteste - Hong Kong va in recessione : La Governatrice Carrie Lam anticipa le comunicazioni di fine mese sulla contrazione del Pil. Forte riduzione dell’attività economica e capitali in uscita verso Singapore

I politici americani condannano i ban di Blizzard su Hearthstone per le proteste a Hong Kong : Blizzard con le sue sospensioni su Hearthstone, in seguito alle proteste a Hong Kong, ha sollevato anche la politica americana.Emblematico è proprio il caso Blitzchung, ovvero quello dello streamer di Hearthstone che è stato sospeso dal gioco dopo aver mandato un messaggio di solidarietà verso chi protestava per i propri diritti a Hong Kong.La decisione di Blizzard è diventata quindi un vero caso politico, con cinque membri del Congresso che ...

Blizzard rimanda l'evento di World of Warcraft in Taiwan in seguito al sostegno in favore di Hong Kong : Blizzard Entertainment ha posticipato l'evento per il 15° anno di World of Warcraft che si sarebbe dovuto tenere a Taiwan. La società ha posato un annuncio su Facebook il 15 ottobre, dichiarando che l'evento, originariamente previsto per questo fine settimana, si terrà in un secondo momento.Attualmente la società non ha fornito un vero e proprio motivo per l'annullamento, tuttavia potrebbe essere collegato al fatto che moltissimi utenti hanno ...

Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally – Maserati Multi 70 taglia il traguardo : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini tagliano il traguardo del Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally. Il Team italiano termina la regata in 1 giorno, 7 ore, 49 minuti e 12 secondi Alle ore 21.59 12” di giovedì 17 ottobre ora locale (14.59 UTC, 16.59 ora italiana) Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo del Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally (ex Hong Kong to Vietnam Race) al largo di Nha Trang, Vietnam. Giovanni Soldini e il ...