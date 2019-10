Helicopter money | la pazza idea di regalare 200 euro al mese a tutti funziona?

Helicopter money - perché il ministro dell’Economia Gualtieri dovrebbe prenderlo seriamente in considerazione : Il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri del governo Conte 2 dovrebbe considerare urgentemente la soluzione dell’ Helicopter money , cioè di mettere denaro “nelle tasche degli italiani”. Tale opzione è avanzata da un’indiscussa autorità in campo finanziario come BlackRock, la più grande società d’investimento al mondo che gestisce un patrimonio di circa 6 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari, e che è anche ...

Banche centrali - BlackRock rispolvera l’Helicopter money : “Serve un meccanismo per far arrivare i soldi direttamente ai cittadini” : Distribuire i soldi direttamente ai cittadini invece che affidarsi al quantitative easing, finora fallimentare nel portare l’inflazione dell’Eurozona su livelli sufficienti e spingere l’economia. In attesa che a metà settembre la Bce annunci le sue prossime mosse, torna in auge l’idea dell’helicopter money. L’intervento estremo proposto dal Nobel Milton Friedman come una provocazione e citato nel 2002 anche ...