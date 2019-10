Harry Styles | c’è chi pensa che “Watermelon Sugar” sia il titolo del suo prossimo singolo

Harry Styles congela i propri vestiti : Il cantante inglese Harry Styles, i cui strabilianti abiti di scena sono spesso al centro di polemiche, pare che conservi il suo intero guardaroba all'interno di un caveau dotato di raffreddamento criogenico e monitorato 24 ore su 24 da telecamere di videosorveglianza collegate al suo iPad, in modo che possa monitorarli sempre. Il motivo? L'ex membro dei “One Direction” pare avere un’autentica fissazione per i suoi abiti perché si tratta per lo ...

Harry Styles ha risposto al messaggio privato di una fan per darle un consiglio d'amore

Harry Styles ha ringraziato i fan dopo l'uscita del nuovo singolo "Lights Up"

Harry Styles accende le luci sul nuovo debutto da solista : Harry Styles è tornato! Sono passati due anni dal suo omonimo album di debutto solista, intitolato “Harry Styles” (certificato ORO in Italia), e oggi, venerdì 11 ottobre, esce “LIGHTS UP”, il suo nuovo attesissimo brano, disponibile in digitale e da oggi anche in rotazione radiofonica. Il brano “Lights up” è accompagnato da un video che, in poche ore, ha già superato 1,6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il video, girato in Messico. “Lights ...

"Lights Up" di Harry Styles è riuscito a detronizzare "Señorita" di Shawn Mendes e Camila Cabello da questa importante classifica

Lights Up di Harry Styles - i significati del nuovo singolo a sorpresa nel Coming Out Day : Lights Up di Harry Styles è il nuovo singolo che arriva nel Coming Out Day. L'orientamento sessuale di Harry Styles è sempre stata oggetto di discussione tanto che sui social c'è chi vede nel nuovo singolo un esplicito riferimento alla sua bisessualità, non solo per le scene del video ufficiale ma anche per la data del rilascio, non a caso nel giorno dedicato al Coming out. Il nuovo pezzo esce a sorpresa dopo l'annuncio sui social. Anticipa ...

Harry Styles : i possibili significati nascosti del video di "Lights Up"

I complimenti personalizzati di Harry Styles sono tutto quello di cui hai bisogno

Harry Styles è tornato con il nuovo singolo "Lights Up" e il videoclip più hot di sempre

Harry Styles : perché la frase "Do You Know Who You Are?" potrebbe c'entrare con il nuovo album

Liam Payne parla della reunion dei One Direction : con o senza Harry Styles? : One Direction: Liam Payne rivela che gli ex membri sono d’accordo per il ritorno ma c’è l’incognita Harry Style Da tempo si parla di un possibile coming back dei One Direction, l’amatissima boy band anglo-irlandese nata nel 2010. Ormai sono passati tre anni da quando Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne hanno […] L'articolo Liam Payne parla della reunion dei One Direction: con o senza Harry ...

Harry Styles spiega perché NON sarà il principe Eric ne La Sirenetta : perché Harry Styles non ha accettato il ruolo del principe Eric nel film La Sirenetta Ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi la scelta di Harry Styles di rifiutare il ruolo del principe Eric nel live-action de La Sirenetta. L’ex One Direction ha deciso di dire no alla Disney nonostante l’ottimo provino che ha entusiasmato […] L'articolo Harry Styles spiega perché NON sarà il principe Eric ne La Sirenetta proviene da Gossip e ...

Bowl cut : il nuovo taglio di Harry Styles è il corto del momento : Bowl cutIl Bowl cutIl Bowl cutBowl cutIl Bowl cutBowl cutBowl cutIl Bowl cutIl Bowl cutBowl cutBowl cutBowl cutBowl cutBowl cutIl fidanzato di Internet, Harry Styles, in Italia lo scorso weekend, è stato avvistato con un nuovo taglio di capelli. I suoi fan hanno subito registrato il cambiamento e tra commenti positivi e negativi il cantante ha attirato l’attenzione sui social. Con barba incolta e Bowl cut Harry Styles ha abbandonato i ...