“Hai il microfono aperto!” E cala il gelo nello studio di Caterina Balivo | il vip era

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il programma televisivo ‘Vieni da me’, in onda su Rai1 ed ispirato al ‘The Ellen DeGeneres Show’, riscuote sempre maggiore successo, ma stavolta la brillante conduttriceha dovuto fare i conti con una situazione imprevista e molto imbarazzante. E per lei non è stato davvero molto semplice gestire l’incredibile vicenda. Durante il momento del gioco telefonico in cui il pubblico chiama da casa per tentare di azzeccare quale sia il personaggio famoso a cui appartiene la casa mostrata, uno degli ospiti presenti ha pensato di non essere ascoltato in quegli istanti ed ha commentato in maniera negativa il divano colorato messo in sovra impressione affinché la concorrente potesse avere un indizio per indovinare la risposta corretta. E la gaffe non è stata commessa proprio da uno qualunque. +++L’autore del fuorionda è stato Giuseppe Faiella, meglio conosciuto come Peppino Di ...

