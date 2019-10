Google Chrome per Android ottiene la modalità scura Firefox Browser ora fornisce il

Chrome OS fa spazio per un secondo account Google : il motivo è spiegato dal codice : Poco tempo fa è venuto fuori come sarebbe arrivata presto la possibilità su Chrome OS di affiancare un secondo account Google a quello principale L'articolo Chrome OS fa spazio per un secondo account Google: il motivo è spiegato dal codice proviene da TuttoAndroid.

In Google Chrome Canary è in test un fix per il problema Jelly-Scrolling : Il team di Google Chrome sta testando un fix per il problema soprannominato "Jelly-Scrolling" nella versione del popolare browser per Android e desktop L'articolo In Google Chrome Canary è in test un fix per il problema Jelly-Scrolling proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Foto - Calendario e Chrome per Android con i nuovi aggiornamenti : Google Foto ora consente il ritaglio manuale di documenti e Foto, Google Chrome su Android vi avviserà automaticamente se le credenziali che state utilizzando sono state oggetto di una violazione dei dati e l'integrazione di Google Tasks nel Calendario sembra finalmente pronta al lancio. L'articolo Quante novità per Google Foto, Calendario e Chrome per Android con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Pixelbook Go è ufficiale : design e specifiche tecniche per il Chromebook dei sogni : Google Pixelbook Go ufficiale: ecco le specifiche, il design, il software e tutto quello che c'è da sapere sul nuovo laptop di casa Mountain View, presentato in coppia con Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. L'articolo Google Pixelbook Go è ufficiale: design e specifiche tecniche per il Chromebook dei sogni proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome e Podcast migliorano sensibilmente con queste nuove funzionalità : Chrome è ora in grado di generare automaticamente descrizioni per le immagini a schermo, migliorando notevolmente i servizi di accessibilità del browser. Anche Podcast si aggiorna, con un tocco di Material Design e con l'aggiunta di qualche voce. L'articolo Google Chrome e Podcast migliorano sensibilmente con queste nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

La possibilità di raggruppare le schede di Google Chrome è in roll out per tutti i dispositivi Android : Google ha annunciato una nuova funzionalità che migliora la gestione delle schede del browser Google Chrome su Android. In maniera simile ad altri browser, ora potrete organizzare le schede di una stessa categoria in gruppi. In maniera simile ad altri browser, ora potete organizzare le schede in gruppi. Ad esempio è possibile creare un gruppo per ogni categoria come per le schede private, le schede di lavoro o quelle per i viaggi. L'articolo La ...

Le novità dell’aggiornamento di Google Chrome : Sundar Pichai, senior vice president di Chrome a Google (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Google Chrome arriva alla versione 77, che oltre a sistemare i bug delle versioni precedenti, migliora la sua fruibilità per gli utenti proponendo una nuova migliore organizzazione delle schede aperte. Il browser di Big G è il più scaricato e usato al mondo, secondo la classifica di NetMarketShare. Questa sua popolarità è in parte dovuta ...

Google prepara grosse novità per Chrome - Google Home e Google Duo : Mentre Google Chrome si prepara a utilizzare l'AI per aiutare le persone con problemi visivi Google Home e Duo si aggiornano con importanti novità. L'articolo Google prepara grosse novità per Chrome, Google Home e Google Duo proviene da TuttoAndroid.

La versione beta 78 di Google Chrome desktop permette di chiamare numeri dal telefono : La versione 78 beta di Google Chrome desktop permette di inviare numeri al proprio smartphone e di far partire la chiamata L'articolo La versione beta 78 di Google Chrome desktop permette di chiamare numeri dal telefono proviene da TuttoAndroid.

Stadia è iniziato con Chromecast e con Star Labs Google punta al raggiungimento del "prossimo miliardo di giocatori" : Dopo l'elenco dei giochi di Google Stadia aggiornato con gradite aggiunte (e alcune rimozioni), arrivano nuove interessanti informazioni sulla piattaforma del colosso tecnologico.Nello specifico, apprendiamo ora nuovi dettagli che riguardano le origini e il futuro di Stadia grazie ad alcune testate come The Information .Si scopre che il progetto Stadia è partito da Chromecast, con i primi tentativi di entrare nel mondo dei videogiochi con un ...

Nuovo giro di vite per Google Chrome : al bando “contenuti insicuri” su connessioni HTTPS : L’arrivo del protocollo HTTPS su Google Chrome ha incrementato la sicurezza degli utenti durante la navigazione Internet, prendendo il posto dell’ormai vetusto HTTP che, sebbene in piccolissima parte, continua ad assere utilizzato ancora oggi da qualche sito. Il lavoro di Google per continuare a garantire altissimi livelli di protezione, vede oggi l’arrivo di una nuova funzionalità pensata per bloccare il caricamento di ...

Google Assistant e i Chromebook vanno a razzo con le novità di Chrome OS 77 : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato che avrebbe ampliato le funzionalità offerte da Duplex, il sistema automatizzato basato su Google Assistant, che si sarebbe così arricchito della possibilità di aiutare gli utenti ad effettuare ordini sul Web. Ebbene, nelle scorse ore il team di Google ha reso noto che Duplex sta iniziando a supportare i siti di prenotazione dei biglietti per i cinema attraverso Google ...

Google Chrome consentirà di eliminare gli annunci promozionali nella pagina Nuova scheda : Il team di Google Chrome ha pensato ad una semplice soluzione per consentire agli utenti di impedire al browser di mostrare annunci nella Nuova scheda L'articolo Google Chrome consentirà di eliminare gli annunci promozionali nella pagina Nuova scheda proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome si rinnova in tutte le versioni - sarà più facile da usare : In autunno Google rifarà il look al broswer Chrome, sia nella versione per computer desktop sia per quella mobile. Le novità sono moltissime, e quasi tutte di carattere pratico, volte a migliorare l’esperienza utente. Dato che spesso un’immagine vale più di mille parole, per ogni novità riportiamo un video esplicativo ufficiale. Partiamo con gli utenti di smartphone Android, che spesso “litigano” per capire quali e ...