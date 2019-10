«Gli anni più belli» | le prime immagini del film di Gabriele Muccino

CaGliari - bambino di 12 anni muore durante una crociera : Quando la nave da crociera, a bordo della quale viaggiava insieme ai genitori e ai fratelli è attraccata al porto di Cagliari, era già morto. Una malore improvviso, e al momento inspiegabile, ha provocato il decesso di un bambino di 12 anni tedesco sulla Msc Divina attraccata nello scalo del capoluogo sardo. L'allarme è scattato poco prima dell'arrivo in Sardegna della nave, quando la Capitaneria di Cagliari è stata informata della morte del ...

Modulo Pioli - il Milan torna aGli anni ’50 con il 3-2-2-3 : Forse è presto per parlare di una nuova creatura ma il “Modulo Pioli” di cui si sta discutendo altro non è che un remake anni ’50. La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna affronta e approfondisce quello che potrebbe essere il piano di un inedito Modulo di gioco del nuovo allenatore del Milan. Proprio il Modulo Pioli prenderebbe spunto dagli anni ’50 con una sorta di quadrato a centrocampo. Fu adottato ...

Padreorco condannato a 9 anni : violenta per anni fiGlia minorenne : Abusata sessualmente dal padre fin da quando era una bambina, trova il coraggio di denunciare una volta diventata adulta. Questa la storia di una giovane moldava, che ha portato all'arresto ed all'incriminazione del genitore, un operaio 49enne, ora condannato a 9 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa gli abusi sono cominciati quando la famiglia si trovava ancora in Moldavia, e la vittima aveva solo 7 anni. L'orco, ...

"Non voGlio più soffrire". Eutanasia per Marieke Vervoort - l'oro alle Paralimpiadi aveva 40 anni : Si è spenta, all’età di 40 anni, la belga Marieke Vervoort. In carrozzina aveva vinto una medaglia d’oro nei 100 metri e ottenuto un argento nei 200 alle Paralimpiadi di Londra 2012; alle Paralimpiadi di Rio, nel 2016, invece, aveva vinto l’argento nei 400 e si era presa il bronzo nei 100. Da quando aveva 14 anni soffriva di un’incurabile malattia muscolare degenerativa: nel 2008 aveva firmato i documenti ...

Mamma di 44 anni è incinta per la ventiduesima volta. Un anno fa lei e il marito avevano detto : “Basta fiGli” : “Siamo felici ma ora ci fermiamo”. Così dicevano un anno fa Sue e Noel Radford, genitori record con 21 figli. E invece qualche tempo fa la donna ha scoperto di essere incinta del suo ventiduesimo figlio che nascerà nell’aprile del 2020. La coppia, 44 anni lei e 48 lui, ha dato l’annuncio in un video pubblicato su YouTube in cui dice che non vedere l’ora che nasca il bambino e di essere “molto emozionati”, come ...

Uomo sente piangere da un cassonetto della spazzatura - trova una bambina e la salva - dopo 22 anni accade qualcosa di meraviGlioso : Un Uomo, un muratore Gerald Rocky Hyatt stava lavorando buttando dei detriti nella spazzatura quando, all’improvviso, ha sentito provenire un pianto dal cassonetto. Ha frugato dentro e ha trovato una neonata. L’ha subito portata in ospedale dove è stata curata . La bambina, in seguito è stata adottata, ha avuto una vita serena e le è stato dato il nome di Morgan Hill. All’età di vent’anni circa i genitori le hanno raccontato che era stata ...

Sollevamento pesi - Europei junior 2019 : Mirko Zanni e Alessia Durante d’oro! Sei trionfi totali per Gli azzurri quest’oggi : Arriva un pioggia di medaglie da Bucarest (Romania), in occasione degli Europei junior di Sollevamento pesi 2019, con la spedizione italiana che inizia la giornata nel segno di Mirko Zanni, capace di conquistare tre ori nella categoria dei 75 kg maschili, aprendo il proprio dominio nello strappo, vinto con la misura di 145 kg, davanti al bielorusso Henadz Lapseu, fermo a 138 kg, e al georgiano Gaga Chikheidze, con 135 kg. Nello strappo Zanni si ...

F1 : muore la fiGlia di Jody Scheckter a soli 21 anni per “sospetta overdose” : Una vera e propria tragedia ha colpito la famiglia del campione del mondo di F1 del 1979 con la Ferrari Jody Scheckter. Come riportano le cronache, è scomparsa la figlia Ila, di appena 21 anni, trovata priva di vita nel proprio letto. Quinta di sei figli e nata dalla relazione con la seconda moglie Claire, la ragazza è deceduta nel sonno e le cause sono di una “sospetta overdose accidentale”. Questi i termini usati (fonte: ...

Inizia la stagione Nba più equilibrata deGli ultimi anni : Tanti soldi (è il quarto torneo come ricavi dietro i campionati di football e baseball Usa e Premier League inglese di calcio), tante squadre (30, ripartite in due conference geografiche, est e ovest), molte favorite, tre giocatori italiani (Marco Belinelli a San Antonio, Danilo Gallinari a Oklahoma, Nicolò Melli a New Orleans), un solo allenatore di casa nostra (Sergio Scariolo, vice di Nick Nurse, ai Raptors di Toronto, campioni 2018-2019). La ...

Maltempo e danni tra Piemonte e Liguria : un temporale stazionario ha impattato con Gli Appennini : Le strutture temporalesche della notte scorsa in Valle Stura hanno provocato danni tra Liguria e Piemonte a causa di stazionamento e posizione: secondo Arpal, un primo temporale ha interessato per un paio d’ore il ponente di Genova, ed è stato seguito da un secondo temporale, organizzato e stazionario, che ha impattato con gli Appennini nella zona del Turchino e si è fermato per circa 10 ore in Valle Stura. Il vento da nord ha sospinto ...

Le miGliori serie tv thriller - da Hannibal a La Porta Rossa e Mindhunter : Difficile stilare una lista delle migliori serie tv thriller, poiché il genere comprende molte sfaccettature. Molto spesso i detective non sanno come districarsi tra casi complessi, serial killer geniali (e il più delle volte imprendibili) e orribili luoghi del crimine. Si parla di thriller psicologico quando lo show televisivo intende indagare nella mente dei personaggi; gli autori sono più interessati all'aspetto psichico e meno all'azione. ...