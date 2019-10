Giulia De Lellis in lingerie | ma un hater tuona | “Schiava dei soldi e della vita”

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Luana RosatoDeregala uno scatto inai suoi follower, ma tra i commenti di apprezzamento spunta fuori quello di unche l'accusa di essere "schiava dei" La sua storia con Andrea Iannone procede a gonfie vele e il suo profilo Instagram continua ad aggiungere follower:Decontinua, così, la sua scalata verso il successo e non manca di deliziare i fan con scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Così, mentre è in vacanza in Australia per seguire il suo fidanzato nelle varie competizioni sportive, la Deha voluto regalare ai suoi fan un’altra foto che la ritrae in, bella come il sole e con un fisico da fare invidia. “La mia bellissima mattinata”, ha scritto la influencer allegando alla didascalia un selfie allo specchio in cui si mostra in slip e reggiseno, rigorosamente in pizzo. In tanti si sono ...

KontroKulturaa : Una Vita in bianco: la web-serie con Giulia De Lellis è online (VIDEO) - - andrea_pecchia : Sicuramente quando avranno finito quello di Giulia De Lellis compreranno anche il 'libro' del Capitone #Salvini… - Notiziedi_it : Diletta Leotta si racconterà in un libro proprio come Giulia De Lellis. Intanto sui social… -