Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Giovedì 24 ottobre (alle ore 16.50) si svolgerà ladeld’Italia, presso gli studi Rai di via Mecenate a Milano verrà svelato ildella prossima Corsa Rosa che scatterà sabato 9 maggio da Budapest con una cronometro di 9,5 chilometri. Tutti gli appassionati e i ciclisti conosceranno così il tracciato della 103^ edizione della prestigiosa corsa a tappe che ci terrà compagnia per tre settimane fino al 31 maggio, per il momento l’unica certezza è che le prime tre frazioni si disputeranno in Ungheria poi si ritornerà nel Bel Paese. Le anticipazioni e le indiscrezioni parlano di una ripartenza dSicilia con ben tre tappe e il primo arrivo in salita sull’Etna, una risalita dello Stivale passando per Calabria, Puglia, Abruzzo, Marche, poi una tappa suldella Nove Colli a Cesenatico, la Cronometro del Prosecco, la salita di ...

giroditalia : Just 1 week to the #Giro d’Italia 2020 Presentation! Stay tuned! | Solo 1 settimana alla Presentazione del #Giro d’… - OA_Sport : Giro d’Italia 2020, Sagan e Carapaz alla presentazione del percorso: Peter pronto per il debutto? Richard difende i… - ematr_86 : #Giro2020 o Adriatica? Castrovillari-Brindisi, il @giroditalia abbraccia la quarta capitale d'Italia; Giovinazzo-Vieste da non perdere #Giro -