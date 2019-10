Giovanni Conversano a Pomeriggio Cinque | Non ci fu niente tra me e Lory Del Santo

Giovanni Conversano chiude il capitolo Enardu : ‘Voglio parlare solo delle mie cose’ : Giovanni Conversano ha chiuso il capitolo legato a Serena Enardu. Rispetto ai giorni scorsi, l’ex calciatore ha avuto un cambio di passo. Fin dalla prima puntata di Tempation Island Vip, Conversano non si è mai tirato indietro nel commentare il percorso di Serena e Pago. In alcuni casi, le parole dell’uomo sono state anche piuttosto dure, tanto da arrivare allo scontro anche con la sorella gemella della Enardu. Nelle scorse ore l’imprenditore ...

Giovanni Conversano : "A Serena Enardu piace Alessandro Graziani - è sensibile agli uomini palestrati. Pago? Un signore" : Non accenna a placarsi la polemica a distanza tra Giovanni Conversano e Serena Enardu. Intervistato da Fanpage.it, l'imprenditore leccese ha commentato il falò di confronto tra l'ex compagna e Pago: Pago è stato un signore, è un uomo innamorato. Non avrei mantenuto il suo aplomb, me ne sarei andato dopo tre minuti dall'inizio della prima puntata. Lui le ha perfino dato un’altra possibilità, al di sopra di ogni capacità di recupero. ...

Giovanni Conversano - tutta la verità su Serena Enardu. La clamorosa confessione arriva a 12 anni dalla rottura : Le voci sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dicevano il vero: il falò di confronto che ha chiuso il percorso di entrambi a Temptation Island Vip è finito malissimo. Dopo uno scontro intenso, la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno lasciato l’Is Morus Relais separati, ma non senza colpi di scena. Lui, nonostante tutto, fino alla fine si è detto innamorato della compagna che invece disillusa e priva di stimoli ha deciso di ...

Giovanni Conversano a ruota libera su Serena Enardu, tutta la verità dell'ex tronista di Uomini e Donne Giovanni Conversano è intervenuto dopo la fine di Temptation Island Vip 2019 per dare il colpo di grazia a Serena Enardu. Tra i due non scorre buon sangue da quando si sono lasciati e lui non ha perso

Temptation Island Vip 2 - Elga Enardu infuriata : «Contro Serena cyberbullismo. Giovanni Conversano ha aperto le danze» : “Quando mi trovo a sostenere che Serena è vittima di cyberbullismo, è perché lei non è in una situazione in cui può difendersi”, Elga Enardu, sorella di Serena Enardu, concorrente di “Temptation Island Vip 2” assieme al fidanzato (per ora) Pago, la difende dagli attacchi subiti sulla rete per colpa, a suo dire, anche dell’ex Giovanni Conversano. Tutti e due sapevano cosa poteva accadere: “Mi dispiace che i follower che conoscono Serena da dieci ...

Elga Enardu : “Giovanni Conversano? C’è una querela in corso” : Sorella gemella di Serena Enardu, Elga è intervenuta per difendere la compagna di Pago che, poiché ancora impegnata con Temptation Island Vip, non ha modo di replicare alle tante accuse che le sono state rivolte nel corso delle settimane. Elga, che come Serena è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne, ha difeso a spada tratta la sorella da chi sostiene non si stia comportando in modo giusto nei confronti del compagno. "Se non ti ...

Giada Pezzaioli : "Ecco perché non ho accettato la proposta di Giovanni Conversano" : Il "misfatto" una settimana fa in diretta, quando l'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha chiesto la mano della compagna a...

Giada Pezzaioli a Giovanni Conversano : "Speravo in una proposta di matrimonio più intima e romantica. Si merita una risposta 'a tu per tu'" : Ad una settimana dal 'Vedremo' alla proposta di matrimonio del fidanzato Giovanni Conversano, Giada Pezzaioli è tornata a 'Vieni da me' per raccontare i motivi di questa risposta spiazzante. Nel corso dell'intervista a Caterina Balivo, la reginetta di bellezza ha spiegato come è riuscita ad inserire il compagno nella sua famiglia:prosegui la letturaGiada Pezzaioli a Giovanni Conversano: "Speravo in una proposta di matrimonio più intima e ...