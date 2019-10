Gazzetta | Cuadrado da rosso | Cristiano Ronaldo ha rischiato il giallo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Una partita non semplice gestita con sicurezza da parte del greco Sidiropoulos, ma la gestione dei cartellini è apparsa discontinua. Questo il giudizio dellasulla direzione di gara di Juve-Lokomotiv. Due gli episodi incriminati in cui l’arbitro poteva avere la mono meno leggera ed entrambi a favore dei bianconeri. Prima suLa giocata acrobatica al 40’ diche finisce con il portiere della Lokomotiv, Guilherme, a terra è davvero pericolosa: per fortuna la botta avviene solo in caduta con la gamba di CR7 sul volto dell’estremodifensore, ma un– oltre all’avvenuto annullamento del gol di Dybala – non avrebbe sorpreso. E poi sula scivolata da dietro del colombiano, già diffidato, su Joao Mario poteva serenamente valere un’espulsione. L'articolodahail...

