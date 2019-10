Gaetano in panchina e il padre ringrazia Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), Doveva essere oggi in campo con la Primavera del Napoli per il match di Youth League, e invece è incontro il Salisburgo per il forfait di Manolas e Gianluca Di Marzio svela un simpatico retroscena sul“Una sorpresa che farà felice anche papÃ: il genitore del classe 2000 azzurro, infatti, si è visto annullare il volo che stamattina da Napoli l’avrebbe portato in Austria. Il ritardo accumulato non gli avrebbe permesso di vedere il match del figlio in Youth League, ma stasera potrà accontentarsi di vederlo inin Champions League, per la prima volta in carriera. Insieme con papÃ, su quell’aereo annullato da Capodichino, anche altri 100 tifosi azzurri che saranno alla Red Bull Arena in extremis per seguire da vicino il Napoli” L'articoloine il...

