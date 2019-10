Francia | paura al museo di Saint-Raphael | uomo asserragliato e scritte in arabo sulla

Paura in Francia - pantera nera si aggira sul cornicione del palazzo ed entra in casa : L'insolita scena nella città di Armentières, nel nord della Francia. La pantera per diversi minuti si è aggirata sul cornicione del palazzo di tre piani prima di essere spinta a entrare in un appartamento dove è stata sedata con un dardo. Nonostante le indagini, nessuno ha saputo ancora dare una spiegazione valida alla insolita presenza dell'animale sui tetti del centro città.Continua a leggere