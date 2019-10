FOTO – Pranzo UEFA | lo scatto del Napoli con i dirigenti del Salisburgo | il Tweet

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ildella SSCLa SSCsul proprio profilo Twitter ha pubblicato lografico che immortala il presidente del, Aurelio De Laurentiis ed il figlio Edo, nel consuetocon idel. Questo ildella società azzurra: “Alcon i nostri amici del” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Champions League – Formazione, le anticipazioni di Sky Alvino: “Deadline per Mertens e Callejon: De Laurentiis vuole chiudere subito la questione…” Dossena: ”Di Lorenzo contro il Verona ha fatto molto bene anche a sinistra”, le probabili formazioni: Mertens torna titolare, ballottaggio Insigne-Lozano Ronaldo sul Pallone d’Oro: “L’importante è raggiungere risultati collettivi” Ancelotti alla: “Champions per il? Rappresenta ...

jnj68 : RT @Cicciottosa1: Buongiorno ?? buon pranzo ??..foto video videochiamata info in privato per seguirmi e parlare con me onlyfans vi aspetto h… - Athos08826528 : RT @Cicciottosa1: Buongiorno ?? buon pranzo ??..foto video videochiamata info in privato per seguirmi e parlare con me onlyfans vi aspetto h… - 100x100Napoli : FOTO – Pranzo UEFA tra le dirigenze di Salisburgo e Napoli -