Foto grandiose di cose piccolissime

Fonte : wired

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ogni anno la competizione Nikon’s Small World invita partecipanti da tutto il mondo – perlopiù scienziati, biologici e medici – a inviare gli scatti più belli catturati attraverso il microscopio ottico nel corso delle proprie esperienze di lavoro e ricerca. Giunto alla 45esima edizione, il concorso ha recentemente espresso levincitrici del contest 2019: a trionfare sono state due scienziate, Teresa Zgoda e Teresa Kugler, che hanno ottenuto la prima posizione utilizzando come soggetto un piccolo embrione di tartaruga. Per vedere i 15 migliori scatti potete sfogliare la nostra gallery, o altrimenti visitare il sito della competizione per dare un’occhiata alle prime 100 posizioni.diWired.

