Floriana Messina | Corteggiati da molti calciatori Rispetto al Grande Fratello ho

Fonte : blogo

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), ex concorrente del '' e accanita tifosa del Napoli, ha rilasciato un'intervista, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, in cui ha rivelato di essere corteggiata da: Una marea, ma non solo del Napoli e in Italia. Tutto succede su Instagram, attraverso i contatti privati. Ci provano con medel Manchester City, del Bayern Monaco, incredibile. La partenza è il classico invito a cena o il “kiss”. La lista è lunga. Tra gli stranieri posso dire Sergio “Kun” Aguero e Jerome Boateng, cognato di Melissa Satta. Tra gli italiani preferisco non fare nomi. Però ammetto che quelli dell’Inter si danno da fare. Ne ho contati cinque, anzi sei. Mauro Icardi? No. Lui è un bravo ragazzo. Wanda Nara ha avuto fortuna: bello, fedele, ricco. L'ex gieffina, ad oggi, non esclude di essere la madrina della formazione partenopea in caso di ...

