Firenze | 19enne morta in discoteca | tre indagati | fra cui il legale rappresentante del

Firenze - 19enne morta in discoteca : la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo : La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’indagine sulla morte della 19enne studentessa Erika Lucchesi, avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’interno della discoteca Mind Club di Sovigliana di Vinci, dove era in corso un evento celebrativo del Jaiss, locale di culto della musica techno a livello italiano tra gli anni ’80 e ’90. La ragazza, che abita a Livorno, ha avuto un malore: si sospetta che la causa sia un mix di droga e ...

Firenze - cede la ringhiera del terrazzo e cade giù dopo un volo di 8 metri : grave 19enne : Un ragazzo inglese di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un terrazzo in via San Gallo, a Firenze. A quanto pare, la ringhiera ha ceduto e lui è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 8 metri e riportando vari traumi. È al momento ricoverato in rianimazione all'ospedale di Carreggi. Indagini in corso.Continua a leggere