Finti corsi sanitari | candidato truffato si suicida

Finti concorsi sanitari - candidato truffato si suicida : Disperato per aver "investito" 2500 euro in un concorso per operatore sanitario salvo poi scoprire che fosse tutto falso...

Sanità - sei arresti per Finti corsi per operatori sanitari. Scoperta la truffa un giovane si è tolto la vita : Il colonnello Vincenzo Maresca, comandante dei Nas di Napoli: "Il giovane, disoccupato da anni, è stato sopraffatto dalla disperazione" per questo si potrebbe configurare anche l'istigazione al suicidio

Finti corsi per OSS - giovane scopre la truffa e si toglie la vita : Quando ha scoperto la truffa, non è riuscito a reggere la delusione. Così un giovane si è tolto la vita. Aveva partecipato da poco ai corsi per Operatore Sanitario che oggi, dopo un'indagine dei Nas, si sono rivelati Finti. A finire in manette sei persone appartenenti a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e falso. Nel corso dell'operazione, sono stati anche sequestrati 291 titoli di qualifica ...

Cosenza - Finti concorsi per operatori sanitari : giovane truffato si suicida : La notizia svelata durante la conferenza stampa dei Nas, che hanno arrestati sei persone a Castrovillari. I disoccupati dovevano pagare 2500 euro per iscriversi, ma i bandi erano inesistenti

Finti corsi sanità - giovane si suicida : 16.00 La truffa dei corsi fantasma per operatori sanitari nel Cosentino ha fatto una vittima.Uno dei giovani partecipanti ai falsi corsi si è tolto la vita quando si è reso conto di essere vittima di una truffa. "Il giovane, disoccupato da anni,è stato sopraffatto dalla disperazione", ha detto il comandante dei Nas di Napoli che oggi hanno arrestato 6 persone per la truffa. I corsi messi in piedi non fornivano adeguata preparazione nè ...