Fonte : today

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Disperato per aver "investito" 2500 euro in un concorso per operatoreo salvo poi scoprire che fosse tutto falso...

Corriere : Finti concorsi per operatore sanitario: si suicida uno dei candidati truffati - novasocialnews : Finti concorsi sanitari, candidato truffato si suicida #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - marcosabait : Cosenza, finti concorsi per operatore sanitario: suicida uno dei candidati truffati. «Era... -