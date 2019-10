Fedez e Chiara Ferragni insultati sui social | la procura chiede l’archiviazione del caso

Fedez e Chiara Ferragni insultati da Daniela Martani - per il pm "si può" : Galeotto fu l'episodio del compleanno di Fedez festeggiato al supermercato: i Ferragnez in quella occasione furono asfaltati dagli haters, con in testa la gieffina e pasionaria di Alitalia Daniela Martani che li insultò con tali parole: "Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo ...

“Sui social si può - hanno scarsa considerazione e credibilità” : Procura chiede archiviazione delle offese a Chiara Ferragni e Fedez : Sui social si può. Con questa motivazione la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della querela presentata da Chiara Ferragni e Fedez nei confronti di Daniela Martani, l’ex concorrente del Grande Fratello 2009 che su Twitter aveva definito il rapper e la moglie “idioti palloni gonfiati“. Per i pm infatti, i social “godono di una scarsa considerazione e credibilità” e, di conseguenza, “non sono ...

Offese a Fedez e Chiara Ferragni - pm chiedono archiviazione querela : “Sui social network si può”: come riporta il Corriere della Sera, la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della querela presentata da Fedez (FOTOSTORIA) contro Daniela Martani, concorrente del Grande Fratello 2009 che su Twitter aveva definito il rapper e la moglie Chiara Ferragni “idioti palloni gonfiati”. La motivazione? Secondo i pm i social, in quanto non autorevoli, godono di “scarsa considerazione e credibilità” e perciò non “sono ...

Chiara Ferragni prova la pole dance e posta il video su Instagram. Il commento di Fedez spiazza tutti : Chiara Ferragni prova la pole dance e posta il video su Instagram. Il commento di Fedez spiazza tutti. L'influencer più famosa del mondo oggi ha partecipato a un allenamento di pole dance,...

Fedez e la foto in costume con Luis Sal - ai fan non sfugge il dettaglio hot. Chiara Ferragni reagisce così : Fedez e la foto in costume con Luis Sal, ai fan non sfugge il dettaglio hot. Chiara Ferragni reagisce così. Il rapper milanese ha postato su Instagram due scatti che lo ritraggono in costume...

Fedez compie 30 anni - compleanno in Oman. I teneri auguri di Chiara Ferragni : Fedez oggi festeggia un compleanno importante. Il rapper marito di Chiara Ferragni compie 30 anni e nonostante gli importanti traguardi raggiunti nella vita professionale e in quella privata, dal...

Chiara Ferragni prova a fumare ma le va di traverso : Fedez la “bullizza” – VIDEO : Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Muscat, in Oman con gli amici per una mini-vacanza (tutta social, ovviamente) organizzata dall’influencer per festeggiare il compleanno del marito. Dopo la visita alla Grande Moschea e una gita in barca, il gruppo è andato a cena in un locale tipico e lì ha provato a fumare il narghilé. Anche Chiara Ferragni ha voluto fare un tiro ma qualcosa è andato storto e l’influencer ha iniziato a tossire. ...

Fedez prende in giro Chiara Ferragni mentre fuma il narghilè - : Carlo Lanna "Sembri Roberto il Baffo". Scatta la presa in giro di Fedez verso la Ferragni ?