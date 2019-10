Fedele | ”Ibra fa la differenza | vale tutti gli attaccanti del Napoli messi insieme”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di Ibrahimovic che -a parer suo-glidelinsieme Questo quanto detto dall’operatore di mercato: “Ibrahimovic è un giocatore che nonostante l’età fa lagliinsieme: ilcon lui sarebbe Meret, Koulibaly, Ibra e altri 8 giocatori. De Laurentiis era convinto che col gioco potesse colmare il gap con la Juve, ma il gioco non c’è. L’evoluzione del cacio c’è stata anche sulla mentalità e la strategia e De Laurentis ha capito che bisognava rivedere l’immagine, non mettere clausole inaccessibili e a ciò va aggiunta la lungimiranza del decreto crescita. Ancelotti voleva farsi passare uno sfizio: James Rodriguez, De Laurentiis però ha fatto bene a non prenderlo. Ibra potrebbe farselo passare perché verrebbe a costare meno di ...

