Family Food Fight | a marzo su Sky Uno con Cannavacciuolo | Lidia e Joe Bastianich

Family Food Fight - Antonino Cannavacciuolo e Joe e Lidia Bastianich i giudici del nuovo format di Sky Uno : Family Food Fight, il nuovo format di Sky Uno in onda da marzo annuncia i giudici: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e la mamma Lidia Bastianich. Una competizione per famiglia, giudicata da una famiglia, una di sangue composta da Joe Bastianich e la mamma Lidia Bastianich, a cui si aggiunge lo chef Antonino Cannavacciuolo, della famiglia televisiva di Bastianich. Family Food Fight è un nuovo format, prodotto da EndemolShine, e andrà in ...

