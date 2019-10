Falso in bilancio e manipolazione mercato | blitz contro società bolognese

Falso in bilancio : se il manager si è dimesso non è soggetto a misure cautelari : L'amministratore delegato di una Spa che si sia dimesso da tutte le cariche societarie anche dopo aver commesso il reato di Falso in bilancio o false comunicazioni sociali non può essere assoggettato a misure cautelari limitative della libertà personale. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è pervenuta la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza 40499/2019 depositata in Cancelleria ieri 3 ottobre 2019 I ...