Fake - La Fabbrica delle Notizie | diretta su TvBlog dalle 23 30

Fake – La fabbrica delle notizie : Valentina Petrini smaschera bufale sul Nove : Valentina Petrini Una squadra di ’ smaschera tori’ di bufale lavorerà alla messa in onda di Fake – La fabbrica delle notizie , il nuovo programma del canale Nove dedicato alla macchina della disinformazione e al suo disvelamento. Un tema attuale. La trasmissione in otto puntate da 60 minuti ciascuna sarà guidata da Valentina Petrini , ex conduttrice di Nemo su Rai2, in seconda serata (23.30) a partire da domani, mercoledì 23 ...

Fake - La Fabbrica delle Notizie - Valentina Petrini a Blogo : "Oggi l'informazione ha bisogno di una rete che affronti il mare immenso delle false notizie" (video) : A poche ore dal debutto, abbiamo incontrato Valentina Petrini per farci raccontare, in anteprima, come sarà 'Fake - La Fabbrica delle Notizie' (produzione LaPresse per Discovery Italia), in prima tv assoluta, da domani, mercoledì 23 ottobre 2019 alle 23.30 su Nove. Gli ospiti della prima puntata sono la conduttrice ed inviata de 'Le Iene', Nina Palmieri e l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. La scelta del titolo è ...