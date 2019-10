F1 - GP Messico 2019 : nuova saga della rivalità Leclerc-Vettel. Gerarchie ormai estinte in casa Ferrari : La stagione 2019 di Formula 1 è entrata nella fase conclusiva con un titolo iridato costruttori già assegnato per il sesto anno consecutivo alla Mercedes ed un Mondiale piloti ormai saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, il quale potrebbe laurearsi sei volte campione del mondo già nel prossimo appuntamento di Città del Messico con tre round d’anticipo. Per quanto riguarda la Ferrari le ultime quattro tappe saranno utili specialmente per ...

F1 - orari e tv GP Messico 2019 : palinsesto Sky e TV8 - dirette - differite e repliche : Dopo un weekend di riposo la Formula 1 torna protagonista da venerdì 25 a domenica 27 ottobre con il Gran Premio del Messico 2019, 18° e quartultimo round della stagione. Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo iridato piloti, con Lewis Hamilton ad un passo dal sesto Mondiale di una carriera sempre più leggendaria alla guida di una Mercedes campione per il sesto anno consecutivo nella classifica ...

Toto Wolff F1 - GP Messico 2019 : “Sarà un weekend difficile per noi - dovremo limitare i danni” : Il Circus della F1 volge il proprio sguardo al weekend del GP del Messico. Lewis Hamilton ha possibilità per concludere la partita iridata in proprio favore, avendo un vantaggio di 64 lunghezze sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Le Frecce d’Argento, che hanno conquistato il titolo dei costruttori a Suzuka (Giappone), temono però questo fine settimana, tenuto conto delle caratteristiche della pista messicana. I lunghi rettilinei e le ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - proseguono i ‘test competitivi’ in vista del 2020. Obiettivo : colmare il gap dalla Mercedes anche in gara : Dopo le due sfortunate gare di Sochi e Suzuka nelle quali ha raccolto molto meno di quanto seminato (citando il team principal Mattia Binotto), la Ferrari si rimbocca le maniche ed è pronta a sbarcare in Messico per il weekend sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Siamo ormai giunti alla quartultima prova del Mondiale di Formula Uno 2019 e per la scuderia con il Cavallino Rampante si riducono le chance per rimpolpare la casella delle ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non abbiamo speranze di battere le Ferrari” : Lewis Hamilton e il titolo mondiale a un passo. Il britannico della Mercedes arriva al prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 con un tesoretto importante sul secondo della graduatoria iridata: 64 punti sul finlandese Valtteri Bottas (compagno di squadra). Le Frecce d’Argento, dopo aver festeggiato a Suzuka (Giappone) il titolo costruttori, hanno grandi chance di chiudere la partita con il “Re Nero” (clicca qui per tutte ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “La vettura del prossimo anno dovrà avere più potenza e velocità di punta” : Da quando ha preso il via l’era ibrida nella Formula Uno, per cui nella stagione 2014, la Mercedes ha sempre dominato in lungo ed in largo sotto quasi tutti i punti di vista. Al primo posto della lista, sicuramente, la potenza della sua Power Unit, che permetteva di fare il vuoto a livello di velocità pura. Un aspetto che, tuttavia, è sparito nel corso del 2019. Già, in questa annata è stata la Ferrari a fare la voce grossa su questo ...

F1 - GP Messico 2019 : analisi del circuito. Caratteristiche favorevoli alla Ferrari - i rettilinei potrebbero esaltare la SF90 : Archiviata la trasferta asiatica, il circus si appresta a trasferirsi in America per il Gran Premio del Messico 2019, 18° e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per il quinto anno consecutivo sul circuito “Hermanos Rodríguez” di Città del Messico, collocato in un parco alla periferia dell’enorme megalopoli centroamericana. Il tracciato è lungo 4,304 km, uno dei più corti presenti attualmente in ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton può conquistare il titolo già in Messico? Le possibili combinazioni : Dopo la doppietta del GP di Suzuka (Giappone), la Mercedes si laureata campione del mondo di F1 nella graduatoria dei costruttori per la sesta volta consecutiva. Un risultato che evidenzia la grande annata delle Frecce d’Argento, dominatrici in buona parte dei round andati in scena. In questo senso, il britannico Lewis Hamilton è prossimo anch’egli ad aggiornare la casella “titoli iridati” con il numero “6”. ...