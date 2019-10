' Ex poliziotto piazzò esplosivo a Capaci' Strage | rivelazione shock pentito Riggio

Strage Capaci - pentito Riggio rivela : "Ex poliziotto piazzò esplosivo" : Un collaboratore di giustizia di Caltanissetta, ex agente della polizia penitenziaria, sostiene che un ex poliziotto avrebbe messo l'esplosivo sotto l'autostrada per preparare la Strage di Capaci del 23 maggio 1992 in cui furono uccisi il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. A riportare la notizia è Repubblica. Il collaboratore di giustizia è Pietro Riggio, 54 anni, con alle spalle alcune ...