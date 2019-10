Eutanasia | Marieke Vervoort si è uccisa 40enne oro Paralimpiadi | basta

Dall’oro del dolore all’Eutanasia - è morta la campionessa paralimpica Marieke Vervoort : Ha scelto di non morire di dolore, dopo quasi essere morta di dolore ogni giorno dei suoi giorni. Ha scelto di vincere tutto, e di battere pure la malattia. Marieke Vervoort ha scelto di morire, martedì scorso. Ha fatto ricorso all’eutanasia a 40 anni, a causa delle gravi sofferenze che le causava una malattia degenerativa diagnosticata quando ne aveva 21. Da campionessa Olimpica. Sulla sua carrozzina l’atleta belga aveva vinto una ...

