Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) La campionessahal’: come è stata confermata da un comunicato della sua citta, Diert, èa 40. Aveva vinto un oro e un argento nella corsa in carrozzina alle Paralimpiadi di Londra 2012 e altre due medaglie (argento e bronzo) a Rio de Janeiro 2016. Proprio durante i Giochi di Rio di trefa,aveva annunciato l’intenzione di ricorrere alla pratica, che in Belgio è legale, se le sue condizioni degenerative avessero aggravato la sua sofferenza. “Mi sto ancora godendo ogni piccolo momento. Quando arriverà il momento in cui i brutti giorni supereranno i giorni belli, ho pronti tutti i documenti per l’. Ma quel tempo non è ancora arrivato“, aveva raccontato durante le Olimpiadi.soffriva di una malattia degenerativa muscolare che le causava dolore costante e paralisi alle gambe. Una ...

ilpost : L’atleta paralimpica belga Marieke Vervoort è morta martedì facendo ricorso all’eutanasia - TutteLeNotizie : Eutanasia, l’atleta paralimpica belga Marieke Vervoort ha scelto: è morta a 40 anni - Cascavel47 : Eutanasia, l’atleta paralimpica belga Marieke Vervoort ha scelto: è morta a 40 anni -